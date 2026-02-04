Polémica: el exviceministro de Caputo dijo que el nuevo IPC estaba listo en junio de 2024, pero no se aplicó

Imagen de archivo de Joaquín Cottani, quien expresó que el Gobierno está enfrascado en discusiones irrelevantes cuando lo importante es sincerar la inflación, empezando por el tipo de cambio.

El exviceministro de Economía, Joaquín Cottani, cuestionó hoy la decisión del Gobierno de postergar la aplicación del nuevo índice de precios del Indec —basado en una canasta de consumos actualizada a 2017— y aseguró que la fórmula ya estaba terminada en junio de 2024 y que debía haber comenzado a utilizarse en el segundo semestre de ese año.

En diálogo con Radio con Vos, el exfuncionario del equipo que encabeza Luis Caputo defendió la idoneidad del titular del Indec, Marco Lavagna, y consideró inapropiado que se haya relegado la implementación del nuevo indicador por una “cuestión tan nimia” que, a la vez, resulta central para la medición de la inflación.

“Si hay un índice que debe ser actualizado, tiene que serlo con independencia del contexto. Cuando yo estaba en funciones, el indicador ya estaba listo para ser introducido. En junio de 2024 estaba terminado y Lavagna aceptó postergar su lanzamiento un poco porque la inflación estaba bajando y había un argumento para no hacer el cambio en ese momento”, explicó.

Consultado sobre esas razones, Cottani señaló que la inflación aún se encontraba en niveles elevados y que el objetivo era que se estabilizara más abajo. “La nueva fórmula tiene una mayor ponderación de los servicios públicos y, obviamente, esos precios tenían que aumentar para reducir la carga de los subsidios. En ese contexto, el argumento del Presidente [Javier Milei] era lógico para no agregar ruido, y además era compartido por el personal del Indec. Pero cuando la inflación se estabilizó en el segundo semestre, ese argumento perdió peso”, añadió. Para entonces, aclaró, él ya no formaba parte del Gobierno, consignó el diario La Nación.

“Yo me fui en junio y me sorprende que algo que iba a implementarse en septiembre no se haya aplicado ni en 2024, ni en 2025 ni en 2026. Además, era un tema sobre el que presionaba el FMI, que financió la asistencia técnica para la modificación del índice”, sostuvo.

Cottani consideró difícil de entender la oposición del Presidente y de parte del equipo económico a la publicación de la nueva fórmula. “No es una discusión relevante. Lo importante es sincerar la inflación, empezando por el tipo de cambio, algo que debería ocurrir este año para que 2027 —que es electoral— no sea un año complicado”, afirmó.

En ese sentido, advirtió: “Si la inflación de 2027 no llega al nivel que el Presidente desea, no va a ser porque se cambió el índice, sino porque no se evitó un descarrilamiento del tipo de cambio. Con tasas de interés altas y riesgos de devaluación, la economía no va a poder mostrar crecimiento este año”.

Pese a ese diagnóstico, se mostró optimista respecto del rol del Fondo Monetario Internacional. “Cuando venga la misión del Fondo, estas cuestiones se van a discutir. Me sorprende que se esté poniendo el foco en debates menos relevantes. No se puede ser obsesivo con la inflación cuando hay precios relativos que todavía deben ajustarse. Es evidente que la inflación no va a bajar”, concluyó.

Horas más tarde, en declaraciones al streaming Ahora Play, el exviceministro volvió sobre el tema y dijo que le preocupa la resistencia del Gobierno a sincerar el tipo de cambio.

“Si se liberara el tipo de cambio, se pasara a controlar la tasa y se eliminara el cepo, va a haber un overshooting, sin dudas, pero no será comparable con la devaluación de fines de 2023, cuando el dólar subió 120%. Ese salto es necesario porque funciona como un ancla que cambia las expectativas. Hoy hay expectativa de apreciación cambiaria”, explicó, y descartó que un eventual aumento inicial de la inflación ponga en riesgo el proceso de desinflación posterior, publicó el diario La Nación.

“Sorprende que el Gobierno se empeñe en no hacerlo. Le va a generar una externalidad negativa a la derecha o a la centro-derecha, porque sería un legado imperdonable fracasar por tercera vez en este punto. El momento es ahora para llegar bien a 2027, pero esa discusión no se da dentro del Gobierno. En cambio, se habla de apertura comercial, algo que no se puede hacer con un tipo de cambio bajo”, sostuvo, y recordó experiencias pasadas como la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz y la etapa final de la convertibilidad en los años 90.

“Hay una tozudez para no encarar el tema, que creo que viene del Presidente, convencido de que todo va a acomodarse solo y que basta con sentarse a esperar que entren dólares por confianza o por ayuda de Estados Unidos”, cerró.