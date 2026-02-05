Central Entrerriano revirtió la historia en el cierre y superó a Gimnasia La Plata

Central Entrerriano de Gualeguaychú derrotó a Gimnasia y Esgrima La Plata por 71-65 en el estadio José María Bértora, por la Liga Argentina de Básquetbol. El equipo local mostró una gran reacción en el último cuarto para quedarse con una victoria importante por la Conferencia Sur.

Los dirigidos por Martín Pascal fueron los encargados de abrir el marcador de la noche con un 5-0; durante casi tres minutos Gimnasia tuvo el aro cerrado y no logró encestar. Conde abrió su tablero con un doble. EL parcial del primer cuarto fue 20-11. El Lobo movió su banco y logró encontrar respuestas para cambiar la tendencia del juego. Gimnasia se adueñó de la historia y con un parcial de 26-12 lo dio vuelta para irse al descanso arriba por cinco.

La ventaja se mantuvo en un tercer cuarto de mucha fricción y bajo goleo por parte del local, que no encontraba respuestas. Pero Central cambió radicalmente la historia en el último capítulo impulsado por el ingreso de sus jóvenes Juan Siboldi y Marcos Panozzo. Con defensa zonal agresiva y una ráfaga de 8-0 de los juveniles, el Rojinegro cambió el rumbo y metió a la gente en partido. De allí en más, mejoró su defensa de manera imparable y se lo llevó puesto al Lobo, que no encontró efectividad y sintió el desgaste sobre el cierre.

Nicolás Reynoso y Ezequiel Paz fueron los destacados de la noche; Montani Wortzel y Paz, nuevamente, los goleadores del partido. Central recibirá a Rocamora este viernes en el Bértora. Gimnasia emprende su vuelta a casa luego de tres partidos en cuatro días, con dos derrotas y una victoria en Entre Ríos; el sábado recibe en La Plata a Racing de Avellaneda.

Foto y texto: Prensa Central Entrerriano.