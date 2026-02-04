Argentina hará base en Kansas para el comienzo de la próxima Copa del Mundo

La selección argentina masculina de fútbol confirmó dónde hará “base” durante la disputa de la Copa del Mundo 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México. Finalmente, el elenco dirigido por Lionel Scaloni concentrará en la ciudad estadounidense de Kansas, según informó este miércoles la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Tras varios viajes de inspección encabezados por el Preparador Físico, Luis Martín; el Preparador Físico Alterno, Juan Tamone; y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, y luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación”, informó el sitio oficial de la AFA.

Es que en esa ciudad, el elenco Albiceleste enfrentará a Argelia en el debut y a Jordania en la tercera fecha. Dallas será el escenario del segundo partido del grupo, frente a Austria.





Características de Kansas, la ciudad elegida

Kansas, ubicada en el medio oeste de los Estados Unidos, se constituyó oficialmente el 28 de marzo de 1853, tiene una superficie total de 826,29 km², de la cual 815,71 km² corresponden a tierra firme y (1,28%) 10,57 km² es agua. Su clima está en la transición entre subtropical húmedo y continental húmedo. Los veranos son calurosos y húmedos, con aire húmedo proveniente del golfo de México. El área Metropolitana de Kansas City es la más grande, influyente e importante economía de su región, históricamente junto a Chicago y Cincinnati.