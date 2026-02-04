Asumieron las nuevas autoridades del directorio del IAPV

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, encabezó este miércoles la primera reunión del nuevo directorio del organismo provincial.

Schönhals, junto al vocal José Artusi, recibió a los nuevos funcionarios Pablo Omarini y Eduardo López Segura, con quienes dialogó sobre la política habitacional que se viene desarrollando en la provincia. Durante el encuentro, se abordaron las obras en ejecución, licitadas y proyectadas a través de los programas que lleva adelante la repartición.

Además, se habló sobre la importancia de la regularización dominial, y de la gestión que encabeza el gobernador Rogelio Frigerio de mantener un contacto permanente con los gobiernos locales, atendiendo sus demandas y buscando de manera conjunta soluciones a los numerosos desafíos que aún persisten, en estos dos últimos años de gobierno.

Pablo Omarini asumió como nuevo vicepresidente del IAPV. Es abogado y docente universitario. Se desempeñó como secretario de Gobierno y Economía de la Municipalidad de General Ramírez, y como secretario de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Entre Ríos.

En tanto, Eduardo López Segura asumió como vocal del organismo. Es arquitecto y docente universitario. Trabajó en las municipalidades de Crespo y Paraná. También se desempeñó como director por Entre Ríos en el Túnel Subfluvial "Uranga-Sylvestre Begnis".