Básquet: las chicas de Rocamora buscarán recuperarse ante Lanús en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay visitará este jueves a Lanús por la fase regular de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. Será a partir de las 18.30, en el estadio Antonio Rotili y con arbitraje de Ramírez y Garello. Allí, las dirigidas por Sabrina Scévola buscarán recuperarse.

Es que el único representante entrerriano en la categoría viene de una gira con saldo negativo por Neuquén, donde cayó con El Biguá (74-63) e Independiente Neuquén (80-58). Su récord actual es 1 victoria y 6 derrotas. El único triunfo lo obtuvo, justamente, frente a Lanús, por 74-63.

El equipo padeció el desarrollo del segundo compromiso y volvió a verse condicionado por su baja efectividad desde el perímetro (4/25). En el plano individual, Santina Cherot fue la máxima anotadora con 14 puntos.

Por su parte, el Granate tiene un récord de 1-7: no logró festejar desde su debut y arrastra una racha de siete derrotas consecutivas. La más reciente fue el martes frente a El Talar por 78 a 48, en un encuentro que se mantuvo parejo durante la primera mitad antes de inclinarse con claridad en el complemento. En una noche difícil, Renata Scordo fue la más destacada con 9 puntos y 9 rebotes.

Lo positivo para el Rojo entrerriano es que tiene un registro positivo ante las Granates: se enfrentaron 10 veces por la Liga Femenina, con siete victorias para Rocamora y tres para Lanús.