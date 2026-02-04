Copa Argentina: Talleres de Córdoba encontró los goles en el final y festejó en su debut

La T se impuso 2 a 0 con dos goles sobre el final del partido en cancha de Newell's.

Talleres de Córdoba derrotó a Argentino de Merlo por 2 a 0 y avanzó este miércoles a los 16avos de final de la Copa Argentina en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell’s Old Boys de Rosario.

Sobre el final del partido, Giovanni Baroni y Valentín Depietri marcaron los goles para el Tallarín. El próximo rival de los dirigidos por Carlos Tévez saldrá del ganador de Atlético Tucumán-Sportivo Barracas.

A pesar de haber dominado a lo largo del trámite del partido en el Parque Independencia, Talleres no supo definir las situaciones que generó y se topó con la buena actuación del arquero rival, Alejo Tello.

Sin embargo, cuando parecía que todo se resolvería desde el punto penal, Baroni apareció en soledad por el segundo palo para meter la pelota en el fondo del arco después de un centro bajo de Augusto Schott a los 44 minutos del complemento. Y seis más tarde, Depietri selló el 2-0 final.