Exequiel Zeballos no completó la práctica y hay preocupación en Boca

El "Changuito" no terminó la práctica por una molestia en uno de sus isquiotibiales.

Boca sumó un dolor de cabeza este miércoles por una lesión de Exequiel Zeballos, quien no pudo culminar la primera parte de la práctica de la jornada en Ezeiza. El santiagueño sufrió una molestia en uno de sus isquiotibiales y se retiró del predio para ser sometido a estudios médicos. Su presencia ante Vélez Sarsfield está prácticamente descartada.

A la espera de los resultados, Claudio Úbeda ya se hace a la idea de que difícilmente cuente con su jugador más desequilibrante para la visita a Liniers y los encuentros subsiguientes. El extremo de 24 años hoy no tiene reemplazante y su ausencia ante el Fortín sería una baja muy sensible para un equipo que tiene una larga lista de atacantes en la enfermería.

La lesión de Zeballos no pudo haber llegado en un momento más inoportuno. No solo por haber mostrado el mejor rendimiento de su carrera, sino por la falta de variables que sufre el equipo hoy en el puesto. Mientras se espera por las recuperaciones de Alan Velasco, Carlos Palacios, Milton Giménez, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y hasta Lucas Janson, el Sifón vuelve a tener como primera opción a los pibes.

Íker Zufiaurre y Gonzalo Gelini vienen de ser titulares en el triunfo ante Newell’s y ahora apuntan a ser nuevamente alternativas para el equipo titular. A ellos se les suma Kevin Zenón, quien tuvo buenos ingresos pero viene siendo postergado. Habrá que ver si Úbeda decide repetir el esquema o ante la falta del Changuito elige poblar más el mediocampo para disimular su ausencia, consigna TyC Sports.

El principal temor en Boca es que Zeballos haya sufrido un desgarro, que dadas las circunstancias pareciera ser lo más probable. De ser así, requeriría de tres semanas de recuperación y, por ende, se perdería no menos de cuatro partidos: Vélez, Platense, Racing y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por Copa Argentina.