Turismo Nacional en Paraná: con el calor como protagonista, hubo pruebas comunitarias

Con el calor como protagonista, se llevó a cabo este miércoles el primer día de pruebas comunitarias para la Clases 2 y 3 del Turismo Nacional en el autódromo Ciudad de Paraná. La actividad previa al comienzo de la temporada continuará este jueves a partir de las 10 en el trazado de Sauce Montrull.

Distintos pilotos eligieron comenzar su actividad preparatoria este miércoles y extenderla al jueves, donde gran parte de los 68 inscriptos a esta competencia llevarán a cabo sus pruebas previas al campeonato que oficialmente iniciará el sábado 7 de febrero, con las tandas de entrenamiento y clasificación para ambas clases.

Para algunos equipos, esta ha sido la segunda jornada de pruebas. Ejemplo de ello es el equipo Salvita Racing, pues el martes llevó a cabo su prueba en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata) junto con Agustín Canapino, Jeremías Olmedo, y el piloto debutante Bautista Roqueta, quienes continuaron sus desarrollos en pista en el trazado entrerriano.Vale mencionar que se registraron temperaturas superiores a los 60° en la cinta asfáltica y de casi 70° en el habitáculo de los distintos vehículos de competición, cerca del mediodía, acaso la franja horaria en donde se sintió con mayor intensidad las altas temperaturas que llegaron a los 35° ambiente este miércoles.

Pilotos participantes de las pruebas – Clase 2

Francisco Coltrinati (Peugeot 208)

Juan Eduardo Kreitz (Peugeot 208)

Santiago Robledo (Toyota Yaris)

Agustín Bonomo (Peugeot 208)

Bautista Roqueta (Toyota Yaris)

Andrés Calderón (Peugeot 208)

Martín Leston (Peugeot 208)

Valentino Quatrocchi (Toyota Yaris)

Santino Balerini (Peugeot 208)

Exequiel Bastidas (Toyota Yaris)

Sergio Fernández (Peugeot 208)

Tomás Vitar (Nissan March)

Pilotos participantes de las pruebas – Clase 3

Julián Santero (Ford Focus)

Carlos Okulovich (Volkswagen Vento)

Matías Muñoz Marchesi (Volkswagen Vento)

Sebastián Gómez (Volkswagen Vento)

Facundo Ardusso (Toyota Corolla)

Agustín Canapino (Chevrolet Cruze)

Jeremías Olmedo (Chevrolet Cruze)

Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze)

Nicolás Moscardini (Toyota Corolla)

Javier Merlo (Volkswagen Vento)

Nicolás Jaime (Toyota Corolla)

José Manuel Urcera (Ford Focus)