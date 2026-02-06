El desgarrador posteo de Britney Spears: "Soy afortunada de estar viva"

La cantante Britney Spears volvió a encender la polémica sobre su entorno familiar con una reciente publicación en redes donde reflexiona sobre la soledad, el aislamiento y el miedo que aún siente hacia su círculo íntimo, llegando a asegurar que se siente "afortunada de estar viva".

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Baby, one more time" lanzó duras críticas contra sus familiares que, bajo la premisa de "ayudarla", terminaron por excluirla: “Como personas, todo lo que realmente queremos es sentirnos conectados el uno con el otro y nunca sentirnos solos… Para aquellos de ustedes en su familia que han dicho ayudarte es aislarlos y hacer que se sientan increíblemente excluidos... se equivocaron”.

En el texto, Spears sentenció que, si bien es posible perdonar, le resulta imposible olvidar el daño causado. En sus palabras, hace referencia al trato recibido durante los años bajo su tutela legal: "Soy increíblemente afortunada de estar viva con cómo mi familia me trató una vez en mi vida y ahora les tengo miedo".

A su vez, cuestionó la falta de autocritica de sus familiares: “Para ser totalmente honesto contigo, no importa lo que diga, nunca asumirán responsabilidad por lo que hicieron”.

Por último, Briney cerró el mensaje con un dato sobre su vida personal y la razón por la cual ya no sube sus típicos videos bailando: "¡No he bailado en un mes porque me rompí el dedo del pie dos veces!".

Fuente: Noticias Argentinas.