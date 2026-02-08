Echagüe y Rowing perdieron en su primer partido en San Juan

El Atlético Echagüe Club cayó ante UVT y sigue en el último lugar.

Este sábado, los representantes entrerrianos en la Liga Nacional de Vóley jugaron sus respectivos encuentros en San Juan. El Atlético Echagüe Club se midió con Unión Vecinal de Trinidad (UVT); mientras que el Paraná Rowing Club se enfrentó a Obras San Juan en un duelo clave por la cima.

Derrota de Echagüe

El Negro paranaense tenía la posibilidad de recortarle distancias a UVT, pero cayó por 3-1. Agustín Del Turco y Yésica Sotelo fueron los árbitros del partido que se llevó a cabo en el campo de juego perteneciente al equipo sanjuanino.

El equipo paranaense había comenzado con el pie derecho tras imponerse por 25/21 en el primer set, pero inmediatamente después sufrió un inapelable 25/10 que dio vuelta los ánimos. UVT ganó los sets siguientes por 25/20 y 25/18 para acabar quedándose el juego.

En este partido, Juan Corona puso de arranque a Pedro Sciarra, Denis Pérez, Juan Hollman, Franco Bournot Nasca, Elián Carricaburu y Henry Sinner. Los líberos fueron Francisco Schell y Jesús Rondán.

El plantel lo completaron Thiago Pérez, Augusto Moscovich, Salvador Mansilla, Héctor Colombo, Enrique Gallinger y Fausto Galizzi Kohan.

Con la derrota, Echagüe se ubica en el último puesto con cinco unidades, mientras que UVT alcanzó las 12 y se ubica en la sexta colocación de la Zona A. Este domingo, el rival del Negro será Obras de San Juan a partir de las 22.

Derrota de Rowing

El Remero tampoco pudo en su presentación en San Juan. En su caso, perdió por 3-0 en el estadio Aldo Cantoni de San Juan en un duelo que contó con el arbitraje de Emiliano Gasser y Antonio Burgos.

Los parciales quedaron en manos del equipo sanjuanino por 25/20, 25/16 y 25/20 en una victoria que no tuvo atenuantes para el anfitrión. El conjunto paranaense no pudo acercarse en el juego y ahora tendrá que recuperarse en su partido del domingo.

Como titulares, Jesús Nadalín eligió en este partido a Felipe Requejo, Martín Pérez, Facundo Nadalín, Matías Sauthier, Fausto Furtado y Valentino Rivarola. Los líberos fueron David Rodríguez y Francisco Pérez.

Al plantel lo completan Alan Lazo, Federico Borghello, Gianni Gasparín, Santiago Castillón y Santiago Aranda.

Pese a la derrota, Rowing sigue en la cima de la Zona A junto a La Calera con 17 puntos, pero cuenta con un partido más que el rival con el que está empatado. Para intentar asegurarse seguir en las posiciones de privilegio, este domingo tendrá que vencer a UVT, al que enfrentará a partir de las 19.

Foto: Archivo.