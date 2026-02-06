El gobierno brindó detalles del acuerdo con Estados Unidos: “Implica un mercado de 340 millones de personas”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada junto al canciller Pablo Quirno, para dar detalles sobre el acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos. Allí adelantaron que el tratado deberá ser ratificado en el Congreso de la Nación y destacaron el fortalecimiento de la relación bilateral.

“Este acuerdo muestra y consolida nuestro liderazgo regional y es el fruto de los esfuerzos diplomáticos de esta gestión”, afirmó el funcionario durante su exposición. Según detalló, el convenio incluye compromisos de inversión, acceso preferencial al mercado estadounidense para distintas industrias y la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos.

Adorni señaló que el acuerdo implica “un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas”, al tiempo que destacó que se trata de un universo de “más de 340 millones de personas”. En ese sentido, remarcó que también redundará en “más y mejores productos para nuestros consumidores”.

Al detallar los sectores alcanzados, mencionó la apertura ganadera recíproca y sostuvo que Argentina “podría quintuplicar sus exportaciones de carne”, con impacto en provincias ganaderas como Buenos Aires. También indicó que Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias.

En el plano industrial, el jefe de Gabinete destacó la apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos, lo que, según afirmó, habilita exportaciones de alto valor agregado y beneficia a provincias como Córdoba y Santa Fe. Bajo la misma lógica, agregó que el acuerdo alcanzará a distritos mineros como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca.

“Es un acuerdo para las 24 provincias argentinas y los 47 millones de ciudadanos que tiene este país”, afirmó. Además, sostuvo que el entendimiento “consolida nuestra posición de liderazgo regional” y marca un rumbo basado en “el capitalismo y el libre comercio”.

Adorni contrastó el acuerdo con decisiones adoptadas por gobiernos anteriores y recordó el rechazo al ALCA. “Vimos qué consecuencia tuvo esto para nuestro país: veinte años de estancamiento económico, ausencia de inversiones y aumento de la pobreza”, afirmó.

También cuestionó el rumbo de la política exterior en etapas previas y sostuvo que Argentina quedó relegada del escenario global, con vínculos con “regímenes de dudosa calidad democrática”. En ese marco, afirmó que el país pasó de “firmar un pacto de impunidad con la República Islámica de Irán a firmar un acuerdo de libre comercio con la primera potencia mundial”.

Quirno, a su turno, remarcó que el acuerdo no constituye un hecho aislado. “Es el resultado de una estrategia consistente, de una relación construida sobre la confianza y de una preparación seria y sostenida en el tiempo”, indicó. En ese marco, mencionó otros avances recientes, como los acuerdos Mercosur-EFTA y Mercosur-Unión Europea, cuyo texto, según señaló, fue enviado al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias, y el acuerdo con Singapur, que será remitido próximamente.

También aludió a la profundización de vínculos con socios estratégicos a través de la membresía argentina en el Consejo de Paz, una iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos. Quirno destacó el trabajo de los equipos técnicos de Cancillería, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Regulación, así como el acompañamiento de la embajada argentina en Washington.

“Esta es la expresión concreta de una Argentina que decidió anticiparse, ordenarse y actuar”, sostuvo. Además, afirmó que el país consolida “un modelo de apertura, de regulación y previsibilidad” que busca transformar decisiones en resultados.

En relación con el contenido del acuerdo, el canciller subrayó su impacto comercial y el acceso al mercado estadounidense. “Nos da entrada a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos”, afirmó, y señaló que se trata de bienes complementarios con la economía norteamericana.

Quirno destacó que se trata del primer tratado en América Latina que combina comercio e inversiones. Según explicó, las inversiones se canalizarán a partir de un mejor marco normativo y regulatorio y contarán con financiamiento de organismos estatales de Estados Unidos, como el Exim Bank y la Development Finance Corporation (DFC).

En ese contexto, mencionó la participación argentina en una reunión ministerial sobre minerales críticos organizada por Estados Unidos. “Es muy importante estar sentados en esa mesa cuando Argentina tiene una proyección minera de estándar mundial”, afirmó, y agregó que ese sector puede generar un fuerte ingreso de divisas y exportaciones a futuro.

El reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos redefine la relación entre ambos países, al consolidar la apertura de mercados estratégicos y ofrecer el marco para una mayor cooperación en sectores productivos clave. De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, este entendimiento se orienta a reducir barreras arancelarias y no arancelarias, así como a mejorar la alineación para enfrentar prácticas comerciales consideradas desleales. El Gobierno argentino ve en el convenio un mecanismo para restablecer la presencia del país en la economía mundial, mientras la administración estadounidense resalta la modernización de la relación bilateral.

En el tramo final del documento oficial, se precisa que Argentina priorizará a Estados Unidos como socio comercial y de inversiones en cobre, litio y otros minerales críticos, favoreciendo a empresas estadounidenses frente a economías o actores que intervienen en el mercado internacional de estos recursos. Además, la nación sudamericana se comprometerá a agilizar proyectos elegibles bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y a facilitar la inversión en infraestructura minera que permita el acceso de compañías estadounidenses a este sector estratégico. Se detalla también la ampliación de la cooperación en investigaciones antidumping y compensatorias, resguardando la Información Comercial Confidencial.

La apertura de mercados incluye la eliminación de aranceles para 1.675 productos argentinos en Estados Unidos, abarcando sectores diversos, según informó la Cancillería argentina. Esto permitirá reactivar exportaciones estimadas en USD 1.013 millones. Por otro lado, Argentina levantará tarifas para 221 posiciones arancelarias, con énfasis en maquinaria, equipos médicos y productos químicos, y reducirá al 2% las tasas aplicadas a veinte rubros, mayormente autopartes. El acuerdo contempla además cuotas para automóviles, carne y productos agrícolas.

