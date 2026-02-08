Newell’s reaccionó tarde y Defensa ganó en Rosario

Este sábado en último turno hubo acción por duplicado en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En el duelo por la Zona A, Newell’s recibió a Defensa y Justicia en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, con el arbitraje de Felipe viola, acompañado en el VAR por Juan Pafundi.

La primera ocasión de peligro del juego llegó tras un pelotazo largo de Gabriel Arias para Matías Cóccaro, que aguantó la posesión y pasó el balón para Luciano Herrera. El atacante controló por el medio y avanzó hacia la izquierda para sacar un potente disparo que Cristopher Fiermarín contuvo arrojándose hacia su derecha.

La siguiente ocasión del conjunto rosarino fue tras un pase de Jerónimo Gómez Mattar para Facundo Guch, que avanzó desde la derecha hacia la izquierda y una vez que pisó el área sacó un potente remate. El disparo fue hacia el poste izquierdo de Fiermarín, que otra vez apareció para rechazar hacia el córner.

Pese a que llegaba más el conjunto rosarino, fue finalmente Defensa y Justicia el que abrió el marcador. Fue tras un balón largo jugado hacia el costado derecho del ataque para Ayrton Portillo. El atacante no llegó a controlar, pero un fallo de Martín Luciano en el cierre le permitió tocar el balón hacia la posición de Juan Miritello y así eludir la salida del arquero. Con la valla vacía, Miritello solo tuvo que empujar para el 1-0 a los 31.

El gol agrandó al Halcón, que en su siguiente aproximación puso el 2-0. Esta vez fue tras un pase de Aaron Molinas hacia la derecha, desde donde llegó un excelente centro de Juan Gutiérrez para la llegada de Miritello. Un frentazo del atacante puso el segundo a los 49, con Arias sin nada que hacer para evitar el gol.

Ya en el segundo tiempo y con el ambiente completamente caldeado, Newell’s fue a buscar el descuento y tuvo una buena aproximación en los pies de Walter Núñez, que enganchó desde la izquierda hacia la derecha y, pisando el área, sacó un potente remate que se fue apenas por encima del travesaño.

Pero con la Lepra adelantada, Defensa encontró el tercer tanto. El contragolpe comenzó con un pase profundo para Portillo por el costado izquierdo. El atacante avanzó desde tres cuartos de cancha hasta dentro del área y una vez que estuvo frente a Arias definió por debajo del arquero para el 3-0 parcial a los 18.

Completamente en desventaja, Newell’s alcanzó el descuento a los 31. Fue en la segunda jugada tras un tiro de esquina, cuando tras un rechazo de la defensa, Guch devolvió el balón al área con un cabezazo hacia la posición de Matías Cóccaro, que remató con una pirueta para el 1-3.

El segundo gol del conjunto rosarino llegó nuevamente luego de un tiro de esquina desde el costado derecho en el que la pelota quedó libre dentro del área chica tras un intento de cabezazo. De eso se aprovechó Oscar Salomón, que empujó para un nuevo descuento. Iban 52 minutos, ya no quedó tiempo para más.

Con la victoria, Defensa mantiene el invicto y con ocho puntos se ubica como líder de la Zona A; en la otra punta está Newell’s: sin victorias, se ubica en el último puesto del grupo junto a Riestra e Instituto.

En la próxima fecha, el equipo de Mariano Soso recibirá a Vélez el viernes 13, desde las 22.15; mientras que a la Lepra le tocará visitar a Deportivo Riestra el lunes 16, desde las 19.

-SÍNTESIS-

Newell’s 2-3 Defensa y Justicia.



Goles:

31’PT: Juan Miritello (DYJ).

49’PT: Juan Miritello (DYJ).

18’ST: Ayrton Portillo (DYJ).

31’ST: Matías Cóccaro (NEW).

52’ST: Oscar Salomón (NEW).



Formaciones:

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Martín Luciano; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera; Facundo Guch, Matías Cóccaro, Walter Núñez; Luciano Herrera.

DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.



Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández; Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Aaron Molinas, Samuel Lucero; Rubén Botta, Juan Miritello y Juan Gutiérrez.

DT: Mariano Soso.



Cambios:

ET: ingresó Michael Hoyos por Rodrigo Herrera (NEW).

ET: ingresó David Sotelo por Jerónimo Gómez Mattar (NEW).

ET: ingresó Jerónimo Russo por Martín Luciano (NEW).

19’ST: ingresó Facundo Altamira por Rubén Botta (DYJ).

26’ST: ingresó Franco García por Walter Núñez (NEW).

28’ST: ingresó Éver Banega por Santiago Sosa (DYJ).

28’ST: ingresó Agustín Hausch por Juan Miritello (DYJ).

41’ST: ingresó Ignacio Ramírez por Facundo Guch (NEW).

45’ST: ingresó Julián López por Aaron Molinas (DYJ).

45’ST: ingresó David Fernández por Juan Gutiérrez (DYJ).



Amonestados:

13’PT: Jerónimo Gómez Mattar (NEW).

43’PT: Martín Luciano (NEW).

24’ST: Rodrigo Herrera (NEW).

36’ST: Saúl Salcedo (NEW).

48’ST: Éver Banega (DYJ).



Árbitro: Felipe Viola. VAR: Juan Pafundi.



Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Video: Liga Profesional.