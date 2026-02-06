Homicidio en Cerrito: dictaron 30 días de prisión preventiva para el único sospechoso

Juan Pablo Sotelo fue detenido y acusado formalmente por el homicidio ocurrido en la localidad de Cerrito. Este viernes, la Justicia dispuso 30 días de prisión preventiva en la Unidad Penal N°1 (UP1) para el joven de 21 años, imputado por el delito de homicidio agravado criminis causa.

Sotelo fue arrestado el jueves por la tarde en Paraná, señalado como el principal sospechoso del crimen de Luciano Émery, de 26 años. El cuerpo de la víctima fue hallado calcinado dentro de su automóvil, un Ford Fiesta, que había sido incendiado en un camino vecinal ubicado a unos 500 metros del acceso a Cerrito.

En el marco de la investigación, también se realizó un allanamiento en Cerrito, donde se secuestró una camioneta Toyota Hilux, que ahora forma parte de las pruebas incorporadas al expediente.

El hecho habría ocurrido días atrás, cuando Émery salió de su domicilio en el casco urbano de Cerrito alrededor de la 1, acompañado por su perro. Horas después, un vecino alertó a la Policía tras encontrar el vehículo completamente incendiado, con un cadáver en su interior. Si bien en un primer momento no se pudo confirmar fehacientemente que se tratara de un homicidio debido al estado del cuerpo, las pericias y el avance de la causa reforzaron esa hipótesis. Para establecer que el cuerpo calcinado sea de Émery se dispuso la realización de una prueba de ADN.

Durante los rastrillajes realizados en la zona, personal policial encontró el cuerpo sin vida del perro de la víctima a unos 2.500 metros del lugar donde estaba el auto, aparentemente muerto por un disparo de arma de fuego. A unos 200 metros de allí, se halló un cartucho calibre 9 milímetros sin percutir, elemento que también fue incorporado como evidencia.

La investigación está a cargo del fiscal Laureano Dato, de la Unidad de Delitos Complejos, junto a la División Homicidios y efectivos de la Policía local. Según se informó, existen indicios que ubican a Sotelo en inmediaciones de la escena del crimen.

Con la imputación ya formalizada y la prisión preventiva dictada, la causa continúa avanzando mientras se profundizan las pericias y medidas probatorias para esclarecer completamente el homicidio que conmocionó a la comunidad de Cerrito.