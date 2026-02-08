Belgrano superó a Banfield y sube en la Zona B

Este sábado por la noche hubo dos encuentros correspondientes a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. En el correspondiente a la Zona B, Belgrano recibió a Banfield en el estadio Julio César Villagra, con arbitraje de Sebastián Martínez y presencia en el VAR de Sebastián Habib.

Belgrano fue el primero en contar con una ocasión de riesgo luego de un excelente pase filtrado por Lucas Zelarayán al área por el costado derecho para Nicolás Fernández. Uvita aprovechó su soledad para sacar un remate cruzado que le permitió lucirse a Facundo Sanguinetti con una estirada hacia su costado derecho.

El siguiente en contar con una chance fue Alcides Benítez, que entró al área en toda velocidad tras un pase que parecía ser para Emiliano Rigoni, controló y definió ante la salida de Sanguinetti. El remate del paraguayo no superó al arquero visitante, que rechazó hacia el costado izquierdo.

En un tiro de esquina desde la derecha llegó la siguiente ocasión de riesgo. El centro cayó en el corazón del área, justo a la posición de Nicolás Fernández. Aunque ganó la posición, Uvita no pudo darle potencia al remate, que picó en el suelo y acabó en manos de Sanguinetti.

Después, en un tiro de esquina desde el costado izquierdo, Franco Vázquez tuvo su ocasión tras un intento de rechazo de un defensor visitante que le dejó el balón en el área chica, pero de espaldas al arco. El mediocampista definió de primera, pero remató fuerte y por encima del travesaño.

El segundo tiempo comenzó con la chance en los pies de Ramiro Hernandes, que apareció por izquierda tras el desborde de Vázquez y recibió el pase hacia atrás para sacar el remate. Su disparo se fue pegado al poste derecho.

El Pirata volvió a llegar poco después con un desborde por izquierda y pase hacia el medio para Lisandro López, que en su incursión en el área definió abajo, justo a la posición del arquero, que rechazó con los pies. En el rebote, Benítez no llegó a definir.

Tanto insistir tuvo premio para el Celeste. Fue Lucas Zelarayán quien puso el 1-0 al os nueve minutos. El mediocampista controló con el taco un pase que le llegó a unos metros de la medialuna del área grande. Así se sacó de encima la marca de Lucas Palavecino y se acomodó para rematar de derecha. Su disparo colocado se metió por el poste izquierdo del arco defendido por Sanguinetti. Golazo y ventaja merecida para los de Ricardo Zielinski.

La primera llegada de Banfield llegó luego del gol. Primero fue con un centro desde la izquierda en el que Mauro Méndez ganó de cabeza y se encontró una excelente reacción de Thiago Cardozo. En la continuidad de la jugada, un nuevo centro desde la derecha ubicó a Tomás Adoryán, que en su definición evitó a Cardozo, pero se encontró con Leonardo Morales sobre la línea, que detuvo el remate. Así terminó el juego.

Con la victoria, Belgrano llegó a los ocho puntos y se ubica en la tercera posición de la Zona B; mientras que el Taladro, quedó octavo con cuatro unidades. En la próxima fecha, el Pirata visitará a Independiente Rivadavia, el sábado 14, desde las 22; mientras que el Taladro recibirá a Racing, ese mismo día, pero desde las 17.30.

-SÍNTESIS-

Belgrano 1-0 Banfield.



Gol:

9’ST: Lucas Zelarayán.



Formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni; Franco Vázquez; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Juan Luis Alfaro, Santiago Esquivel, Lautaro Villegas; Lautaro Gómez, Mauro Méndez y Nicolás Colazo.

DT: Pedro Troglio.



Cambios:

11’PT: ingresó Lautaro Ríos por Santiago Esquivel (BAN).

ET: ingresó Lucas Palavecino por Juan Alfaro (BAN).

ET: ingresó Lisandro Piñero por Nicolás Colazo (BAN).

ET: ingresó Ramiro Hernandes por Maldonado (BEL).

16’ST: ingresó Tomás Adoryán por Lautaro Villegas (BAN).

17’ST: ingresó Rodrigo Auzmendi por Lautaro Gómez (BAN).

17’ST: ingresó Lautaro Gutiérrez por Nicolás Fernández (BEL).

28’ST: ingresó Santiago Longo por Lucas Zelarayán (BEL).

42’ST: ingresó Francisco González Metilli por Emiliano Rigoni (BEL).

42’ST: ingresó Gonzalo Zelarayán por Franco Vázquez (BEL).



Amonestados:

10’PT: Juan Alfaro (BAN).

10’ST: Lucas Zelarayán (BEL).

16’ST: Adrián Sánchez (BEL).

23’ST: Danilo Arboleda (BAN).

23’ST: Leonardo Morales (BEL).

44’ST: Adrián Spörle (BEL).



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Sebastián Habib.



Estadio: Julio César Villagra.

Video: Liga Profesional.