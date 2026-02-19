“Algo no encaja acá”: invitan a la presentación de la obra de Alexandre Roig en Paraná

La Municipalidad de Paraná y el Doctorado de Ciencias Sociales de la UNER invitan a la presentación del libro 'Algo no encaja acá. Sobre los monstruos de la sociedad presente', de Alexandre Roig.

En esta obra, Roig propone un nuevo paradigma para comprender las profundas transformaciones económicas, políticas, simbólicas y afectivas del mundo contemporáneo. A partir de más de veinte años de investigación —en la economía popular, en el sistema penitenciario y en el campo de la economía social— el libro pone en cuestión las categorías tradicionales con las que se pensó el trabajo, la subjetividad y la acción política.

En el marco de la actual coyuntura de debate y reforma del mundo laboral, el libro ofrece herramientas conceptuales valiosas para repensar nociones como trabajo, derechos, valorización y subjetividad, más allá de los esquemas clásicos que hoy muestran claros límites para interpretar lo real.

Lejos de lecturas simplificadoras, el autor analiza el “desencaje” que atraviesa a los trabajadores y a amplios sectores sociales, y plantea una crítica rigurosa al progresismo por su dificultad para comprender estas transformaciones y sus efectos políticos. Al mismo tiempo, abre una reflexión clave sobre las condiciones actuales de la dominación y las posibilidades concretas de construir nuevas formas de emancipación, ancladas en experiencias e instituciones existentes.

La presentación será una oportunidad para pensar colectivamente el presente, debatir los alcances y límites de las reformas en curso y discutir caminos posibles para una transformación emancipatoria en el contexto argentino y global.

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFHSFdj2thYiqtxsceMDS-jkVKfnXlTmvUCIkNBEcZdisgZQ/viewform