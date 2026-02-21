Banfield goleó a Newell’s y lo dejó sin dupla técnica

Este sábado hubo dos partidos en simultáneo en medio de la jornada futbolera por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En ese marco, Banfield recibió a Newell’s en el estadio Florencio Sola. El árbitro del encuentro fue Facundo Tello, acompañado por Salomé Di Iorio en el VAR.

El inicio del partido tuvo a la Lepra buscando la apertura del marcador. Cerca estuvo de hacerlo luego de un tiro de esquina que cayó en la posición de Saúl Salcedo. El defensor intentó con un cabezazo que buscó el costado izquierdo del arco de Facundo Sanguinetti, pero no tuvo éxito.

En su siguiente llegada, Newell’s recuperó un balón en posición de ataque casi dentro del área gracias a la insistencia de Armando Méndez. Tras la recuperación envió un centro pinchado para Ignacio Ramírez, que llegó con un cabezazo cruzado que se fue apenas desviado por el costado derecho del arco de Sanguinetti.

Esos dos avisos de Newell’s fueron todo lo destacable de la primera mitad. En el complemento, la acción cambió diametralmente y pasó a haber un dominio absoluto del equipo de Pedro Troglio.

La primera chance clara fue con un centro desde la derecha para el cabezazo de Lisandro Piñero, que impulsó el balón hacia el borde del área chica para la llegada de Tiziano Perrotta. El joven atacante metió un nuevo cabezazo que se metió por el costado derecho de Gabriel Arias para el 1-0 parcial a los siete minutos.

En su siguiente llegada estuvo cerca del segundo el Taladro con un desborde de Ignacio Abraham que intentó una definición por encima de Arias pese a la escasez de ángulo. Su remate no bajó a tiempo y acabó en el techo del arco.

Al conjunto anfitrión le anularon un tanto, pero igual llegó al segundo luego de una excelente acción personal de Mauro Méndez, que recibió el pase de David Zalazar en el centro del ataque, eludió a Oscar Salomón con un caño y, ya dentro del área, definió por debajo de Arias para el 2-0 parcial a los 22 minutos.

El tercero llegó cinco minutos más tarde. Un excelente centro desde la derecha de Santiago López García terminó en un potente cabezazo de Perrotta para vencer a Arias por tercera vez y poner el 3-0 parcial a los 27 minutos. Banfield dominó el juego de punta a punta y se quedó con los tres puntos.

Con la victoria, el Taladro quedó en la octava posición de la Zona B con siete puntos; mientras que Newell’s, que se quedó sin la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez tras la derrota, marcha último de la Zona A con dos unidades.

En la próxima fecha, la Lepra recibirá a Estudiantes el miércoles 25, desde las 19.30; mientras que al equipo de Pedro Troglio le tocará visitar a River Plate, el jueves 26 desde las 19.30.

-SÍNTESIS-

Banfield 3-0 Newell’s.



Goles:

7’ST: Tiziano Perrotta.

22’ST: Mauro Méndez

27’ST: Tiziano Perrotta.



Formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta.

DT: Pedro Troglio.



Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Gabriel Risso Patrón; Marcelo Esponda, Walter Núñez; Ignacio Ramírez, Jerónimo Gómez Matar, Rodrigo Herrera; Michael Hoyos.

DT: Favio Orsi - Sergio Gómez



Cambios:

ET: ingresó David Zalazar por Lautaro Gómez (BAN).

ET: ingresó Tomás Adoryán por Lautaro Villegas (BAN).

13’ST: ingresó Franco Orozco por Marcelo Esponda (NEW).

29’ST: ingresó Facundo Guch por Jerónimo Gómez Mattar (NEW).

29’ST: ingresó Luciano Herrera por Walter Núñez (NEW).

29’ST: ingresó David Sotelo por Michael Hoyos (NEW).

32’ST: ingresó Neyder Moreno por Lisandro Piñero (BAN).

34’ST: ingresó Federico Anselmo por Tiziano Perrotta (BAN).

36’ST: ingresó Rodrigo Auzmendi por Mauro Méndez (BAN).



Amonestados:

11’PT: Walter Núñez (NEW).

21’PT: Lautaro Gómez (BAN).

30’PT: Lautaro Villegas (BAN).

20’ST: Nicolás Meriano (BAN).

38’ST: Saúl Salcedo (NEW).

41’ST: Armando Méndez (NEW).



Árbitro: Facundo Tello. VAR: Salomé Di Iorio.



Estadio: Florencio Sola.

Video: Liga Profesional.