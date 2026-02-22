Dirigentes políticos y gremiales despiden con sentidos mensajes a Jorge Chemes

"Lo voy a recordar siempre por su calidez, su respeto y su compromiso con nuestra provincia", dijo Aluani.

El repentino fallecimiento del dirigente agropecuario y exdiputado nacional Jorge Chemes, generó sentidos mensajes de instituciones y funcionarios públicos.

El bloque de senadores Juntos por Entre Ríos, sostuvo que Chemes “fue un hombre de convicciones firmes, de diálogo franco y de compromiso real con nuestra provincia en cada desafío que asumió. Desde la Región Centro trabajó incansablemente por la integración de Entre Ríos con Santa Fe y Córdoba, convencido de que el desarrollo productivo, la infraestructura y la defensa del federalismo se construyen con cooperación y visión estratégica”.

“Su tarea al frente del organismo fortaleció los vínculos institucionales y potenció una agenda común en beneficio de nuestras economías regionales y de miles de entrerrianos”, dijo el bloque de Juntos.

Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani, señaló: “Con profundo dolor despedimos a Jorge Chemes. Más allá de su función y destacada trayectoria, lo voy a recordar siempre por su calidez, su respeto y su compromiso con nuestra provincia. Acompaño a su familia y amigos en este momento tan doloroso”.