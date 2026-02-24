Sóftbol: Argentina inicia la Súper Ronda en Colombia con un doble desafío exigente

Luego de finalizar en lo más alto de su zona con un récord de 4-0, el seleccionado argentino masculino de sóftbol iniciará este martes la Súper Ronda del Campeonato Panamericano que se disputa en Montería. Colombia. Con el objetivo de mantener el invicto y consolidar su mote de candidato, el equipo albiceleste enfrentará una doble jornada de máxima exigencia.

Esta nueva instancia se disputará bajo el formato de "todos contra todos" entre los mejores clasificados de la primera etapa. La jerarquía del plantel argentino cuenta con una base fundamental de jugadores oriundos de Paraná, capital nacional de la disciplina, quienes buscarán imponer condiciones ante potencias mundiales.

Este martes, el calendario marca dos compromisos fundamentales: en primer turno, Argentina se verá las caras con México y, posteriormente, cerrará el día ante Estados Unidos. Estos resultados serán determinantes para perfilar a los dos equipos que lucharán por la corona continental al cierre de la semana.

A lo largo del certamen, Argentina venció a Panamá por 11 a 0 y Puerto Rico por 7 a 0; el domingo, en tanto, superó a Aruba por 15 a 0 en otro compromiso sin equivalencias y este lunes derrotó a Cuba por 6 a 0. Así, Argentina cerró la fase clasificatoria con 4 victorias y ninguna derrota.

Plantel de la selección argentina:

Luciano Biondi –ganador del Premio Olimpia de plata 2025–, Federico Eder, Matías Etchevers, Manuel Godoy, Francisco Lombardo, Ladislao Malarczuk, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Alejo Muñoz, Lucio Retamar (todos de Paraná), Alan Peker (Villa Clara-Departamento Villaguay), Federico Olheiser (Bahía Blanca), Franco Ortellado (La Pampa), Khalil Luna (Berazategui), Nahuel Sáenz (Bahía Blanca) y Juan Zara (Bahía Blanca).

Así arranca la tabla de posiciones;

Selección Récord Argentina 2-0 Venezuela 2-0 Canadá 1-1 Cuba 1-1 Rep. Dominicana 1-1 México 1-1 Estados Unidos 1-1 Colombia 0-2 Panamá 0-2

Agenda de Argentina en la Súper Ronda

Martes 24/02: vs. México | vs. Estados Unidos

Miércoles 25/02: vs. Colombia | vs. Canadá

Jueves 26/02: vs. Venezuela

Viernes 27/02: vs. Rep. Dominicana