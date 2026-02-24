Vóley: San José cayó en el cierre de la fase de grupos de la Liga Nacional Femenina

Las chicas de Sanjo perdieron 3 a 1 ante las anfitrionas de General San Martín.

El primer equipo del Club Social y Deportivo San José cerró este martes con una derrota la fase regular de la Liga Nacional Femenina de Vóley que se disputa en Mendoza. Por la séptima y última fecha de la Zona 1, las Auriazules perdieron por 3 a 2 en sets ante Municipalidad de General San Martín.

Las dirigidas por Alejandra Cot cayeron con parciales de 25/22, 22/25, 23/25, 25/16 y 10/15 en el estadio de General San Martín-Pacífico, “Mauricio Tano Montarulli” y sumaron su cinco derrota al cabo de siete presentaciones en territorio cuyano.

Anteriormente, perdieron con Club de Mendoza Regatas (3-0), Banco Provincial (3-1), Tucumán de Gimnasia (3-0), Selección Argentina U19 (3-1) y vencieron a Brujas Misiones (3-2) y Universitario de Córdoba (3-1).

Con estos resultados, San José cerró la etapa con 6 puntos (10 set a favor y 18 en contra) en la tabla de posiciones de la Zona 1, solo por encima de Municipalidad de General San Martín (5) y Brujas de Misiones (4). Ahora, el conjunto Auriazul espera rival para la segunda fase.

Posiciones, Zona 1: Tucumán de Gimnasia 20; Banco Provincial Santa Fe 19; Mendoza de Regatas 11; Universitario de Córdoba 10; Selección Argentina 9; San José 6; Municipalidad de General San Martín 5 y Brujas Misiones 4.