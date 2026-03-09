Traslados: el documental sobre los vuelos de la muerte ya es el más visto en Latinoamérica

El documental argentino Traslados alcanzó el primer puesto de visualizaciones en Prime Video en Latinoamérica, posicionándose como el documental más visto en la región. Este logro refleja el creciente interés del público por propuestas que abordan la memoria histórica y los hechos de la dictadura argentina.

“Traslados” se convirtió en tendencia en Prime Video en Latinoamérica porque documenta con rigor los llamados “Vuelos de la Muerte”, una de las formas de represión más brutales de la dictadura argentina. La obra integra pruebas históricas con un lenguaje audiovisual pensado para conectar con nuevas generaciones, fomentando la reflexión y el debate sobre el pasado reciente.

De qué trata Traslados y por qué es relevante

El documental pone foco en el mecanismo de los “Vuelos de la Muerte”, en los que víctimas eran arrojadas desde aeronaves militares durante la dictadura argentina. Su producción prioriza la narración ágil y una apuesta visual dirigida a sensibilizar a quienes no vivieron aquellos años.

Traslados apuesta por sensibilizar y educar a un público intergeneracional, combinando documentación histórica con una propuesta pensada para estimular la reflexión sobre la importancia de la verdad y la memoria. La proyección en Prime Video amplía el alcance de su mensaje, reforzando su función en el debate público sobre derechos humanos, publicó Infobae.

El documental, dirigido por Nicolás Gil Lavedra, estructura su narrativa a partir de una investigación periodística conducida por Eduardo Anguita y Daniel Cecchini, que recolectó por primera vez archivos dispersos, documentos inéditos y testimonios de sobrevivientes y expertos. El guion de Gustavo Gersberg integra estos componentes en un relato coral, donde convergen voces de víctimas, familiares, especialistas en justicia transicional y figuras emblemáticas vinculadas a la búsqueda de verdad.

Con recursos visuales que van desde animaciones y reconstrucciones hasta imágenes inéditas de archivo, Traslados explica el funcionamiento de los Vuelos de la Muerte: un dispositivo sistemático de exterminio mediante el cual miles fueron arrojados vivos al mar y al río por fuerzas armadas durante la dictadura.

Entre los hitos abordados, el film recupera la localización de los cuerpos de las monjas francesas Léonnie Duquet y Alice Domon, la operación de infiltración militar en Madres de Plaza de Mayo y el regreso, en 2023, de uno de los aviones utilizados en los operativos, según el testimonio del piloto, director y actor Enrique Piñeyro.

Reconocimientos y repercusión internacional de Traslados

La película ha sido proyectada en cines de Argentina y España, y ha participado en festivales destacados como el Marche du Film del Festival de Cannes, el Festival de San Sebastián, el de Varsovia y Palm Springs.

En el marco de su estreno, se realizó una función especial en la Sala Lugones del Teatro San Martín de Buenos Aires. El evento incluyó un cierre musical de Vera Spinetta y Sebastián Furman, quienes interpretaron “Los Dinosaurios” de Charly García ante una ovación de pie, por parte de los invitados.

La posibilidad de verse a través de streaming ha multiplicado la audiencia del documental, potenciando su valor como herramienta en la construcción de la memoria colectiva para espectadores dentro y fuera de Argentina.

El equipo creativo detrás de Traslados

La idea original corresponde a Zoe Hochbaum y la producción estuvo a cargo de OrcaFilms, con un equipo multidisciplinario en investigación, edición, fotografía, arte y sonido.

El largometraje tiene una duración de 92 minutos y está dirigido a mayores de 13 años, continúa disponible en toda Latinoamérica a través de Prime Video, ampliando su impacto y acercando su mensaje a nuevas audiencias.

Tras alcanzar el liderazgo en visualizaciones, Traslados extiende su presencia digital e invita a públicos de distintas generaciones a repensar episodios fundamentales de la historia argentina mediante el acceso que brinda el streaming.