La familia de una mujer de 100 años denunció que la ataron en un geriátrico en Concordia

Una familia de Concordia radicó una denuncia formal tras advertir que una mujer de 100 años habría sido atada a una silla en un geriátrico local. El hecho, confirmado por fuentes judiciales, tomó estado público tras la intervención de la Jefatura Departamental el pasado viernes.

El hallazgo del hecho

La situación fue descubierta cuando la persona encargada de pasear habitualmente a la adulta mayor concurrió al establecimiento. Al llegar, observó que la mujer se encontraba sujeta a una silla con una cinta de bata.

La denunciante enfatizó que la residente no posee indicaciones médicas que justifiquen este tipo de sujeción física. La mujer se encontraba alojada desde hacía dos años en una residencia ubicada sobre la calle Pellegrini, en pleno centro de la ciudad.

La respuesta del establecimiento

De acuerdo al testimonio incorporado en la causa, desde el geriátrico habrían intentado justificar la acción alegando que se estaban realizando tareas de limpieza en el piso y que buscaban evitar que la mujer caminara y sufriera una caída.

Ante esta situación, la familiar se presentó en el lugar, confrontó a los responsables y decidió retirar de inmediato a la mujer de la institución.

Actuación judicial

Tras la denuncia formal, la Justicia inició una investigación para establecer las circunstancias exactas del hecho y determinar posibles responsabilidades vinculadas al maltrato o negligencia en el cuidado del adulto mayor. Por el momento, la familia confirmó que la mujer ya no regresará a dicha residencia mientras la causa continúa bajo análisis judicial, publicó Diario Río Uruguay.