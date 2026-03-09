“Me siento muy mal”, expresó Brian Negro tras la grave lesión de Arroyo Vernaza

La fractura en la tibia y peroné que sufrió Jean Pierre Arroyo Vernaza paralizó el partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa por la LigaEcuabet: la escena generó una reacción de conmoción en todo el estadio. El joven mediocampista quedó tendido en el césped tras una entrada del defensor entrerriano Brian Negro, quien recibió la tarjeta roja de manera inmediata.

El encuentro, que hasta ese momento mantenía un empate 1-1, cambió por completo en el minuto 61. Arroyo Vernaza avanzaba con velocidad cuando el argentino lo interceptó con una barrida fuerte y desmedida. El impacto fue tan severo que el tobillo y la pierna izquierda del mediocampista quedaron visiblemente dañados, obligando a recibir asistencia médica urgente.

El árbitro expulsó de inmediato al defensor nacido en Bovril por la gravedad de la falta. La tensión aumentó tras la jugada, que provocó una pelea entre Jordy Alcívar y Christopher Angulo, que también acabó en expulsiones luego de la revisión del VAR.

Qué dijo el entrerriano

Brian Negro, protagonista de la acción que derivó en la fractura, se mostró compungido y emitió un mensaje público: “Primero pido disculpas. Fue una jugada desafortunada, en la que le enganché el tobillo y pasó lo que pasó. Primeramente, no me había dado cuenta y cuando ellos salieron despedidos del banco, me di cuenta ahí. La verdad es que, como persona y futbolista, me siento muy mal”.

El argentino también se refirió a la rehabilitación del mediocampista: “Le deseo una buena operación y una pronta recuperación” y aseguró que está a disposición de la familia del jugador. Incluso manifestó su intención de visitarlo en el hospital para expresar su apoyo en persona.

En un comunicado oficial, el club y el propio Brian Negro manifestaron su pesar por la gravedad de la lesión sufrida por el mediocampista de Independiente del Valle.

El comunicado