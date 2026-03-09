Mariano Werner lamentó su carrera en Viedma y dijo que “seguiremos trabajando”

Un problema en un neumático dejó a Mariano Werner sin la chance de sumar puntos importantes en Viedma.

El piloto paranaense Mariano Werner expresó sus sensaciones luego de finalizar en el puesto 26 en la segunda fecha del Turismo Carretera disputada en el Autódromo de Viedma el fin de semana. El tricampeón de la categoría explicó que un inconveniente mecánico condicionó su rendimiento durante la carrera y le impidió pelear por los primeros puestos.

A través de sus redes sociales, el entrerriano analizó la carrera en la que la rotura de la rueda trasera izquierda complicó la estrategia y lo obligó a correr desde atrás. “Nos vamos de Viedma sabiendo que estábamos para más. Pinchar el neumático trasero izquierdo nos dejó con pocas chances de pelear adelante, sin embargo, pudimos remontar varias posiciones”, expresó el piloto en su mensaje.

La competencia disputada en el autódromo de Viedma presentó distintos desafíos para los pilotos del Turismo Carretera. En el caso de Werner, el problema con el neumático marcó un punto de inflexión que cambió el desarrollo de su carrera.

El incidente lo obligó a perder posiciones y a replantear la estrategia, concentrándose en recuperar terreno en la segunda parte de la competencia. A pesar de las dificultades, el piloto logró avanzar varios puestos en el clasificador final.

“Seguiremos trabajando para encontrar el potencial que queremos y poder demostrarlo en la pista”, aseguró Werner, dejando en claro que el objetivo es mejorar el rendimiento en las próximas fechas del campeonato.