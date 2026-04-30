Pronostican inestabilidad y posibles tormentas en Entre Ríos este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la semana finalizará con inestabilidades en Entre Ríos. En esa línea, se pronostican lluvias y tormentas para todo el territorio. En esa línea, rige un alerta amarillo para los departamentos del norte de la provincia: Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. En la capital y alrededores se espera un día con posibles tormentas aisladas.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 14 grados y una máxima de 25 grados. Allí se prevé una jornada con tormentas de variada intensidad.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 24 grados. En estas localidades se esperan tormentas aisladas y chaparrones.

Fuente: Ahora.