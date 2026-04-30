Copa Libertadores: Independiente Rivadavia goleó a La Guaira con un inspirado Alex Arce

Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó por 4-1 a Deportivo La Guaira este jueves en el estadio Malvinas Argentinas, por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. Los goles del local fueron obra de Alex Arce —en tres ocasiones— y Sebastián Villa de penal, mientras que Guillermo Ortiz descontó para el conjunto venezolano.

El partido arrancó con dominio de la Lepra. A los 5 minutos, Villa desbordó por izquierda y sacó un remate que el arquero Cristopher Varela logró rechazar; el rebote quedó vivo pero Matías Fernández no pudo conectarlo. Deportivo La Guaira respondió con un mediocampo poblado que le quitó fluidez al ataque local en los minutos centrales de la etapa, con una línea de cinco defensores que cerró los espacios.

La Lepra rompió el cerrojo a los 30 minutos, cuando Fernández desbordó por derecha y habilitó a Arce, que aprovechó un cabezazo en soledad para vencer a Varela. El paraguayo había dado señales antes con otro remate de cabeza que rozó el travesaño.

La igualdad llegó desde un córner. Una distracción defensiva de Independiente Rivadavia le dio la chance a Ortiz de conectar de cabeza y empatar el partido. Sin embargo, el local retomó la ventaja antes del descanso: Sheyko Studer habilitó a Villa en el área, Luis Peña cometió la infracción y el árbitro Augusto Menéndez Laos señaló el penal. Villa ejecutó y convirtió, con lo que cortó una sequía goleadora que se extendía desde octubre de 2025.

Instantes después llegó el tercer gol, con Villa como protagonista nuevamente: tras recuperar en una mala salida del rival, el colombiano desbordó por derecha y asistió a Arce, que definió solo para cerrar un primer tiempo de amplio dominio local.

Con este resultado, Independiente Rivadavia consolida su liderazgo en el Grupo C, donde llega a los nueve puntos tras haber sumado seis en sus dos primeras presentaciones, incluida una victoria en el Maracaná.

Por la cuarta fecha del grupo, Independiente Rivadavia volverá a jugar en el Malvinas Argentinas el miércoles 6 de mayo a las 21.30, ante Fluminense, mientras que La Guaira recibirá a Bolívar ese mismo día a las 19 en Venezuela, consigna Infobae.