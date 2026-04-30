Atletismo: presentaron el 55º Campeonato Nacional U20 en Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay recibirá el 9 y 10 de mayo al 55º Campeonato Nacional de Atletismo para la categoría U20. El evento reunirá a las promesas más destacadas del atletismo argentino en la emblemática pista de solado sintético del Centro de Educación Física N° 3 “Hugo Mario La Nasa”.

Este miércoles se llevó a cabo la presentación oficial, que contó con la presencia del Secretario de Actividades Atléticas de la CADA (Confederación Argentina de Atletismo), Juan Alberto Scarpin; el presidente de la Federación Atlética de Entre Ríos, Aníbal Lanz; el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto; el Secretario de Cultura, Turismo y Deportes de Concepción del Uruguay, Sergio Darío Richard y el Director de Deportes de Concepción del Uruguay, Osvaldo López Pontelli.

“Este torneo es el escalón fundamental para nuestros jóvenes talentos que aspiran a representar al país en citas internacionales. Contar con una sede como Concepción del Uruguay garantiza estándares de excelencia competitiva”, destacaron las autoridades durante el anuncio oficial.

Este certamen posee una relevancia estratégica excepcional para el desarrollo internacional de nuestros atletas, ya que funcionará como el último evaluativo para la conformación definitiva del equipo argentino que participará en el Primer Campeonato Iberoamericano U20 en Lima, Perú.

Asimismo, será una oportunidad crucial para que los deportistas busquen obtener las marcas mínimas necesarias para clasificar al Campeonato Mundial U20 a disputarse en Eugene, Estados Unidos.