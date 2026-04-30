Rally Entrerriano: Crespo se prepara para recibir a la segunda fecha

La segunda fecha del Rally Entrerriano RUS se disputará este fin de semana en Crespo. Será la segunda visita por segundo año consecutivo a la Capital Nacional de la Avicultura y presentará caminos totalmente diferentes y cuatro pruebas especiales distintas. Por ello hubo este jueves una reunión informativa y de capacitación para veedores de la competencia.

El epicentro de la competencia volverá a ser el Parque del Lago, que oficiará de Parque de Servicios y también albergará la Dirección de la Prueba. El viernes por la mañana será la verificación administrativa, al mediodía las tripulaciones comenzarán el reconocimiento de los tramos mientras los equipos irán llevando los autos a la técnica previa. A partir de las 16.30, se llevará a cabo el Shakedown que nuevamente será en Colonia Jacobi. La primera jornada culminará con la largada promocional en la Plaza Sarmiento a las 20.

El sábado la Primera Etapa tendrá un total de cuatro tramos arrancando en Aldea San Rafael de 14,63km a las 12.13, tramo que se repetirá a las 15.11hs, alternando con la PE Colonia Merou que con 13,11km se corre desde las 12.43 y se repetirá a las 15.41, para completar 55,48km cronometrados.

El domingo la Segunda Etapa tendrá también cuatro tramos de velocidad, esta vez sobre las PE Aldea San Miguel de 10,34km, que se correrá a las 8.58 y a las 11.59. La otra especial será Aldea Santa Rosa que con sus 13,11km tendrá dos pasadas a las 9.26 y como Power Stage a las 12.27, completando 46,9km en la etapa y un total de 102,38km cronometrados totales.

Desde la organización destacaron el trabajo de la Municipalidad de Crespo y todas las localidades afectadas a la carrera para un evento que volverá a generar un gran movimiento en la región.