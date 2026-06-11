Dos noches de teatro unipersonal con “Al borde del andamio” y “El rastro” en Arteatro

La sala Arteatro de Paraná será escenario de una doble propuesta teatral protagonizada por el actor Toño López y dirigida por Belisario Ruiz. Durante dos noches consecutivas, el público podrá asistir a las funciones de los unipersonales "Al borde del andamio. Vida y poesía de Amador" y "El rastro. Tras la huella de Isidro Velázquez", dos producciones que abordan universos profundamente ligados a la memoria, la identidad y las historias populares.

La programación comenzará el viernes 19 de junio, a las 21, con el regreso a Paraná de "Al borde del andamio", obra que fue estrenada en la capital entrerriana hace cuatro años y que desde entonces ha recorrido distintos escenarios del país. El trabajo toma como punto de partida la obra del poeta patagónico Jorge Spíndola y construye un relato atravesado por múltiples voces, entre ellas las de los históricos mensajes radiales destinados a pobladores rurales de la Patagonia.

La historia gira en torno a Amador Barría, un albañil y poeta que, parado frente a la puerta de su casa, repasa episodios de su vida mientras intenta comprender los recuerdos, olvidos, amores y desencuentros que lo constituyen. La dramaturgia de Belisario Ruiz combina poesía, memoria oral y lenguaje radiofónico para dar forma a una obra que pone en escena experiencias y sensibilidades habitualmente relegadas de los relatos centrales.

La propuesta se nutre especialmente de la poesía de Spíndola, caracterizada por su compromiso con los sectores invisibilizados y con los paisajes humanos de la Patagonia. A través de una escritura cargada de imágenes y relatos, la obra invita a descubrir otros modos de habitar el tiempo y el territorio.

La segunda función será el sábado 20 de junio, también a las 21, con el reestreno de "El rastro. Tras la huella de Isidro Velázquez", una producción que obtuvo el Primer Premio Municipal de Artes Escénicas de Paraná 2022 y que además fue distinguida en distintos festivales teatrales de la región.

La obra reconstruye la historia de Isidro Velázquez, considerado el último bandido rural de la Argentina. A partir de una exhaustiva investigación basada en documentos, testimonios, archivos periodísticos y relatos populares, la puesta busca indagar en la transformación de un trabajador rural y padre de familia en uno de los fugitivos más perseguidos de la historia argentina.

Desde la escena, Velázquez reconstruye su propia leyenda: un hombre perseguido por la policía, protegido por el monte chaqueño y convertido en figura mítica para los sectores más humildes. El relato explora las tensiones entre la historia documentada y la construcción popular de un personaje asociado a la rebeldía frente a la injusticia, la pobreza y la opresión.

Ambas obras comparten el mismo equipo artístico. Toño López encarna a los personajes centrales, mientras que la dirección y dramaturgia están a cargo de Belisario Ruiz.

Las funciones se realizarán en Arteatro, sala ubicada en Tucumán 378 de Paraná. Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos en venta anticipada y 12.000 pesos en puerta. Las reservas pueden realizarse al teléfono 343-5336779.