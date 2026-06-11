Con música, danza y gastronomía, la Escuela Normal celebra la Festa Junina

Una fiesta para celebrar la tradición del país hermano.

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en colaboración con la Dirección de Colectividades de la Municipalidad de Paraná, llevará a cabo la edición 2026 de la celebración tradicional brasileña denominada Festa Junina el próximo martes 16 de junio, desde las 14 hasta las 16:30, en el patio de la Escuela Normal de la capital entrerriana.

La institución acerca la invitación al público en general y anima a cada persona a presentarse vistiendo prendas alusivas que incluyan camisas a cuadros, pantalones de jean y sombreros de paja.

La Festa Junina constituye una festividad de origen popular que se conmemora en honor a San Antonio, San Juan y San Pedro durante todo el mes de junio, incorporando para su desarrollo una serie de trajes típicos y alusivos, espectáculos de fuegos artificiales, danzas tradicionales del país vecino y una amplia oferta de preparaciones culinarias elaboradas a base de maíz y maní.

La normativa del país de origen otorga un marco de resguardo particular a este acontecimiento y a sus expresiones asociadas, ya que tanto la Festa Junina como la danza típica denominada quadrilha se encuentran reconocidas y protegidas formalmente mediante las Leyes nacionales número 14.555 y 14.900, normativas que las declaran de manera oficial como una manifestación cultural, como una parte esencial de la identidad nacional y parte fundamental para los procesos de integración educativa y social en el territorio brasileño.

Cronograma de actividades:

A las 14: Apertura.

-Banda Performance en Grupo. Ejecución grupal de Música I - Lic. en Canto Popular e Prof. en Portugués.

-Clase abierta de danca quadrilha. Profesorado en Portugués.

-Amarelinha (números y colores). Profesorado en Portugués.

-Mesa con platos típicos. Profesorado en Portugués.

-Feria Circulante: Mesa de libros. Lenguas Romances.

-Stand Cilen con juegos, premios y comida típica. Centro Intercultural de Lenguas.

-Baile Salas de 5 años: "As partes do corpo". Nivel inicial - Escuela Normal "José María Torres"

-Kermes con estaciones de juegos. Nivel inicial - Escuela Normal "José María Torres"

-Stand con trabajos de los/as estudiantes.Nivel inicial - Escuela Normal "José María Torres"

-Merienda compartida con comidas típicas.Nivel inicial - Escuela Normal "José María Torres"

-Lecturas de niños/as de textos que contextualizan la Festa Junina. 5° y 6° grado - Nivel primario - Escuela Normal "José María Torres"

-Canción "Pula fogueira". 4° grado - Nivel primario - Escuela Normal "José María Torres"

-Stand comidas típicas y juegos. Nivel primario - Escuela Normal "José María Torres"

-Stand con comidas típicas y juegos. Se explicará el sentido de la Festa Junina. 2° y 4° año - Nivel Secundario - Escuela Normal Rural "J.B. Alberdi"

-Feria de productos alimenticios. Nivel Secundario - Escuela Normal Rural "J.B. Alberdi"

-Leyenda del Timbo, Oreja de Negro. 3° año B inglés - Nivel secundario - Escuela Normal Rural "Almafuerte"

-Recetario Tradicional: pão de queijo. 6° año agro. Nivel secundario - Escuela Normal Rural "Almafuerte"

-Recetario: Les crepes sucrés et salés. 3° A francés. Nivel secundario - Escuela Normal Rural "Almafuerte"

-Stand de juegos tradicionales. 3° B Inglés y Lengua Materna. Nivel secundario - Escuela Normal Rural "Almafuerte"

-Historia y proyección de la Danza Chamarrita, su origen en Portugal y la llegada a nuestro país. 3°A y B. Nivel secundario - Escuela Normal Rural "Almafuerte".

-Feria de productos alimenticios. Nivel Secundario - Escuela Normal Rural "Almafuerte"