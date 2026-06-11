Mientras “Dibu” Martínez evoluciona, Tagliafico y González encendieron las alarmas

Al Dibu Martínez le sacaron el yeso y será exigido de cara al debut del martes ante Argelia.

La enfermería de la selección argentina de fútbol sigue con actividad en la antesala del debut ante Argelia, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Mientras Emiliano Dibu Martínez evoluciona y le retirarán el yeso del dedo anular de su mano derecha, otros dos jugadores encendieron las alarmas: Nicolás Tagliafico Nicolás González.

El arquero, que sufrió una fractura en la final de la Europa League con el Aston Villa ante Friburgo, transita la última etapa de la rehabilitación y el cuerpo técnico decidió retirarle el yeso para colocarle un gomón en el dedo lesionado. De esta manera podrá entrenarse con guantes, aunque será exigido de manera progresiva de cara al partido del martes.

En la antesala de la definición del equipo por parte de Lionel Scaloni, el cuerpo técnico alterna entre la tranquilidad que aporta la recuperación de Julián Álvarez —quien ya se entrena a la par de sus compañeros— y la preocupación que generan algunas dolencias.

La situación de Tagliafico es seguida con lupa. El lateral del Olympique de Lyon aún arrastra las secuelas de un golpe recibido durante el amistoso ante Honduras, molestia que le impidió participar en la victoria por 3-0 frente a Islandia. Su evolución en las próximas horas será determinante; en caso de no alcanzar el alta física para el debut, Facundo Medina se perfila como la pieza de recambio natural para cubrir el lateral izquierdo.

Por su parte, González manifestó una molestia muscular que ha encendido las alarmas en el seno del seleccionado. El cuerpo médico trabaja para diagnosticar el alcance real del dolor y descartar una lesión de mayor gravedad que comprometa su disponibilidad.

Con el equipo aún por definirse durante el transcurso del fin de semana, la delegación nacional atraviesa una fase de contrastes. Mientras el retorno de Álvarez se celebra como una señal positiva, la incertidumbre médica obligará al cuerpo técnico a mantener un plan de contingencia abierto hasta último momento.