Los mayores rivales de Argentina en la defensa del título en el Mundial 2026

El primer partido de Argentina en el Mundial 2026 se acerca rápidamente, mientras el equipo de Lionel Scaloni se prepara para defender su condición de campeón del mundo. Si lo logra, se convertirá en el primer equipo desde 1962 en ganar dos torneos consecutivos.

La Albiceleste está bien posicionada para levantar la copa una vez más, con una plantilla final que cuenta con algunos de los mejores talentos del fútbol mundial. Todos los sitios de apuestas recomendados por Bolavip tienen a Argentina como candidata al título, y muchos hinchas elegirán apostar por Lionel Messi y sus compañeros a la hora de apuestas al ganador del Mundial 2026.

Sin embargo, el camino hacia el título está lejos de ser sencillo. Varios equipos de élite son considerados lo suficientemente fuertes como para desafiar a Argentina, por lo que la escuadra de Scaloni deberá estar a su máximo nivel si tiene que enfrentarse a alguno de estos grandes candidatos en la fase eliminatoria.

Francia: En busca de revancha tras el 2022

Francia estuvo muy cerca de ganar mundiales consecutivos en 2022, pero Argentina la eliminó en los penales en Qatar. Si ambos equipos se vuelven a cruzar en el próximo Mundial, el equipo de Didier Deschamps tendrá mucha sed de revancha.

Les Bleus son vistos como los principales candidatos este verano, ya que cuentan con algunos de los mejores jugadores del mundo en varias posiciones. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué conforman sin dudas la mejor línea de ataque del torneo, así que, ¿podrán Cristian Romero, Lisandro Martínez y el resto de la defensa contenerlos?

España: ¿Puede repetir el éxito de la Eurocopa 2024?

España llega al Mundial como un equipo completo, pero hay dudas sobre la condición física de la dupla clave formada por Lamine Yamal y Rodri. El primero tiene previsto perderse el partido inaugural de La Roja en el torneo, y no hay garantías de que esté al cien por cien cuando vuelva. Por su parte, el mediocampista del Manchester City tuvo complicaciones para mantenerse en forma a lo largo de toda la temporada 2025/26, lo que podría llevarlo a perderse partidos por la cantidad de encuentros que habrá este verano.

De todas formas, España llega al Mundial con mucha confianza. Incluso sin Yamal, la profundidad en el ataque es impresionante, y no pierde un partido desde junio de 2025, cuando Portugal ganó en los penales. Antes de eso, su última derrota fue en marzo de 2024 ante Colombia, lo que muestra lo dominante que ha sido el equipo de Luis de la Fuente en los últimos años.

Inglaterra: Harry Kane es imparable

Sin haber ganado un Mundial desde 1966, Inglaterra llega al torneo con muchas ganas de terminar con esa sequía. El técnico Thomas Tuchel va a depender de Harry Kane, que convirtió 61 goles en todas las competencias esta temporada, y si el delantero mantiene ese nivel en el Mundial, puede ser un dolor de cabeza para todas las defensas, no solo para la de Argentina.

Si bien las casas de apuestas creen que Inglaterra tiene más chances de ganar el Mundial que Argentina, la defensa del equipo no parece tan sólida como la de España o Francia. Julián Álvarez y Messi se verán confiados enfrentando a Marc Guehi y Nico O'Reilly, lo que podría derivar en un partido muy abierto si los equipos se cruzan.

Brasil: Apostando a sus figuras ofensivas

La convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial está llena de figuras ofensivas, entre ellas Vinícius Júnior y Neymar. Si Argentina y Brasil se enfrentan durante la competencia, podría darse un duelo memorable entre el extremo y su ex compañero en el Barcelona y el PSG, Messi.

Además, Marquinhos y Gabriel Magalhães están entre los mejores defensores del mundo y serán pilares fundamentales para los delanteros y el mediocampo. Pero la profundidad defensiva detrás de la dupla es más endeble. Ambos centrales jugaron muchos minutos en el Arsenal y el PSG esta temporada, así que si alguno se lesiona este verano, el torneo de Brasil podría desmoronarse.

Portugal: ¿La despedida soñada de Cristiano Ronaldo?

Mientras Messi se prepara para lo que será su último Mundial, Cristiano Ronaldo atraviesa una situación similar. A sus 41 años, el internacional portugués ya no es el jugador que supo ser, pero sigue siendo un atacante peligroso que convirtió 30 goles en todas las competencias esta temporada con el Al-Nassr.

Bruno Fernandes, Vitinha y João Neves aportan mucha creatividad detrás del delantero del equipo, y algo importante es que los tres llegan al torneo en buen momento. Sus extremos no tuvieron una temporada tan productiva, con Rafael Leão y Pedro Neto sin estar a su mejor nivel, lo que podría afectar a Portugal cuando se enfrente a equipos con laterales de élite.