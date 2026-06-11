La APB garantizó presencia policial para proteger a los árbitros de la violencia

Los árbitros habían declarado cese de actividades y estaban en estado de alerta, tras hechos violentos.

Finalmente habrá actividad en la Asociación Paranaense de Básquetbol. Tras el cese de actividades declarado por los árbitros ante diferentes hechos de violencia, la APB garantizó la presencia de efectivos policiales en los partidos, además del cumplimiento de un protocolo para proteger a los jueces. La propuesta fue aceptada y el torneo local continuará con su desarrollo.

Este jueves está prevista una reunión entre representantes del Colegio de Árbitros y el Club Unión de Crespo en la sede asociativa que contará con la representación de Olimpia como club invitado. Se debe a las agresiones verbales y físicas que sufrieron el miércoles los colegiados Claudio Páez y Diego Ruberto al finalizar el partido de Primera División entre el Cervecero y el CAO.

“Al retirarse de las instalaciones, la dupla arbitral fue agredida, hostigada, insultada y perseguida por simpatizantes locales. La situación escaló al punto de que fueron rodeados por aproximadamente 6 simpatizantes y uno de nuestros jueces fue agredido cobardemente por la espalda con un golpe de puño en la cabeza, obligándolo a tener que correr varias cuadras para salvaguardar su integridad física mientras era perseguido por los agresores”, denunció el Colegio de Árbitros.

Ante esta situación, sumado a otro episodio en el básquetbol infantil femenino, reclamaron “medidas ejemplificadoras y urgentes” y se declararon en Estado de Alerta. “Comunicamos que no continuaremos prestando servicios en ninguna categoría, hasta tanto los miembros de la Asociación no garanticen, mediante protocolos de seguridad estrictos y efectivos, el resguardo total de nuestra integridad física en todos los partidos. La seguridad de nuestros árbitros no es negociable”.

Finalmente, la respuesta de la APB llegó con las siguientes medidas:

1.- El Tribunal de Penas ha tomado intervención de oficio a efectos de dictar las medidas precautorias tendientes a garantizar la mencionada integridad de los Árbitros.

2.- Se ha convocado al Colegio de Árbitros y al Club Unión de Crespo a una reunión para las 20 del día de la fecha en la sede Asociativa. Se ha solicitado al Club Olimpia que participe en calidad de Invitado.

3.- Se ha adicionado al protocolo que deben seguir los clubes que oficien de local la obligación de acompañar a los Sres. Árbitros una vez finalizado cada partido hasta su lugar de transporte, constatando su normal retiro hacia su domicilio u otro destino.

4.- Se ha dispuesto la contratación de servicio adicional de policía por un espacio de cuatro (4) horas en cada caso para la disputa de los partidos entre el Club Ciclista Paraná y el Club Atlético Estudiantes en Primera División “A” y Club Atlético Patronato y Club Atlético Unión de Crespo en Juveniles “C”. Los referidos servicios serán solventados por la Asociación. –

5.- Con posterioridad a la reunión con el Colegio de Árbitros y el Club Atlético Unión de Crespo la Asociación convocará a una conferencia de Prensa a efectos de comunicar las medidas adoptadas y a adoptar.