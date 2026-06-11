Los Abuelos de la Nada traen a Paraná una celebración de sus grandes clásicos

Los Abuelos de la Nada llegarán al Teatro 3 de Febrero el sábado 20 de junio.

La histórica banda de rock nacional Los Abuelos de la Nada se presentará en Paraná el próximo 20 de junio a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, en el marco de su nueva gira nacional “Costumbres Argentinas”.

El tour propone un recorrido por las canciones más emblemáticas del grupo que lideró Miguel Abuelo y que marcó a varias generaciones del rock argentino. El espectáculo combinará clásicos inolvidables, una puesta en escena renovada y una producción pensada para ofrecer una experiencia sonora y visual de gran impacto.

Durante la noche, el público podrá escuchar temas que forman parte de la memoria colectiva del rock nacional, como Mil Horas, Himno de mi Corazón, Lunes por la Madrugada y Costumbres Argentinas, entre otros.

La propuesta busca recuperar el espíritu original de la banda y celebrar el legado de una de las formaciones más influyentes de la música argentina de los 80.

La gira se presenta como un viaje emocional por la historia de Los Abuelos de la Nada. Con un diseño de luces destacado, sonido de alta calidad y una puesta visual cuidada, el concierto apunta a reunir tanto a quienes crecieron con estas canciones como a nuevas generaciones que siguen descubriendo su música.

Más que un recital, “Costumbres Argentinas” se plantea como un homenaje vivo a una banda que dejó una huella profunda en la cultura popular argentina y cuyo repertorio mantiene plena vigencia.

Entradas

Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro 3 de Febrero y a través de Platea Vip, con tarjetas de crédito del Banco de Entre Ríos se puede abonar en 3 y 6 cuotas sin interés.