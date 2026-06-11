Mundial 2026: México derrotó a Sudáfrica en el partido inaugural

La Tri se impuso 2 a 0 y tuvo un victorioso estreno en el Grupo A.

México, sin sobrarle nada, le ganó por 2 a 0 a Sudáfrica en la apertura del Mundial 2026 y su capitán, César Montes, se fue expulsado en el final del partido en el Estadio Azteca.

Con los goles de Julián Quiñones a los nueve minutos del primer tiempo y el goleador Raúl Jiménez a los 22 del segundo, México consiguió el triunfo en el duelo inaugural de la Copa del Mundo.

De manera insólita, Montes vio la tarjeta roja por una patada en el final del encuentro, mientras que en el elenco africano dos jugadores se fueron expulsados: Siphephelo Sithole y Themba Zwane.

La actividad del primer día de actividad en el Mundial 2026 concluirá con el partido entre República Checa y Corea del Sur.