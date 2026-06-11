Primera Nacional: Patronato confirmó que recibirá hinchas visitantes ante Atlético de Rafaela

Patronato comunicó este jueves que habrá hinchas visitantes en el partido del próximo domingo, a partir de las 15.30, entre los dirigidos por Marcelo Candia y Atlético de Rafaela, válido por la 18ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales y firmado por la Comisión Directiva, el Rojinegro confirmó lo que se rumoreaba desde la semana pasada sobre la presencia de simpatizantes de La Crema en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

“El Club Atlético Patronato informa a sus socios, hinchas como a la opinión pública que el partido del próximo domingo ante Atlético Rafaela contará con presencia de público visitante e la tribuna Ayacucho, cuyas entradas ya se encuentran a la venta en la sede de la institución rafaelina”, expresa el comunicado.

ℹ️ Comunicado oficial de la Comisión Directiva



El Club Atlético Patronato informa a sus socios, hinchas como a la opinión pública que el partido del próximo domingo ante Atlético Rafaela contará con presencia de público visitante e la tribuna Ayacucho, cuyas entradas ya se… pic.twitter.com/HP8fGueahO — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) June 11, 2026

Es que a diferencia del compromiso con Colón de Santa Fe, la CD de Patrón decidió que las entradas sean vendidas por el club visitante y así evitar otro desplante, como sucedió con el Sabalero. Es que las localidades se vendieron en la sede de Grella 874 y no hubo expendio virtual para los colonistas, lo que derivó en una muy poca concurrencia visitante.

“Agradecemos a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia y de la Policía de Entre Ríos por permitir que este domingo nuestro Estadio cuente con público en todos sus sectores”, completa el mensaje de Patronato.