Natación: la familia de Nahum Medina impulsa su sueño de selección con una colecta

El nadador del Club Atlético Estudiantes (CAE), Nahum Medina, fue convocado para integrar el seleccionado argentino que competirá en el Torneo Promesas Olímpicas Sudamericanas, a disputarse del 21 al 25 de mayo en Chile. Sus buenos resultados en el plano nacional le valieron la citación por parte de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), pero para viajar a suelo trasandino, el niño de 10 años debe reunir los fondos necesarios a través de una colecta.

El llamado para formar parte de la selección llegó este lunes y su familia, a la par de la alegría, rápidamente comenzó a darle forma al sueño deportivo del representante Albinegro que integra una lista de 12 convocados (6 niños y 6 niñas) en Infantiles 2 y es uno de los tres entrerrianos seleccionados, junto a Santiago Viñiesky (Club Regatas Uruguay) y Catalina Micheloud (Paraná Rowing Club), ambos de la categoría Menores 2.

Como muchos deportistas, Nahum debe apelar a la solidaridad de la gente para poder costear su participación en el torneo que reunirá nadadores desde las categorías 2013 a 2016. Debe juntar 1450 dólares para decir presente y representar a la Argentina, su gran sueño. Con esa cifra cubrirá los gastos de viáticos, hoteles, seguros, alimentación y competitivos. “Es un torneo autofinanciado, es decir que cada nadador debe costearse el mismo”, comentó su mamá, Noelia.





Si bien practica natación desde 2024, Nahum mostró sus cualidades rápidamente. “Estuvo un año en Escuelita y luego le propusieron federarse y pasó a entrenar a nivel competitivo”, contó la madre del niño. “Nada todos los estilos: libre, espalda, pecho y mariposa. Le gusta mucho espalda y las pruebas largas de 200 libres y 200 combinados”, comentó al ser consultada sobre las preferencias de su hijo.

La performance de Nahum en el Campeonato República de Infantiles y Menores desarrollado del 10 al 14 de diciembre último en la pileta olímpica de la Universidad de San Juan llamó la atención de los seleccionadores de la CADDA. “Ganó una medalla individual de prueba espalda 50 metros, donde consiguió el primer lugar. Otra medalla de reconocimiento en ‘Superación de Estilos’ por participar de las pruebas 200 Combinado Individual y 200 Libre, y dos medallas junto a sus compañeros en postas combinadas y postas libres; en ambas pruebas consiguieron el primer lugar. Estos buenos resultados le permitieron a él esperanzarse con la convocatoria por parte de la selección nacional del torneo Promesas Olímpicas Sudamericanas”, comentó Noelia.





En su incipiente trayectoria deportiva, el entrerriano ha tenido dos experiencias en competencias nacionales durante 2025. En mayo, Santiago del Estero fue el escenario de su estreno, pero “tuvo varios errores, lo descalificaron y volvió un poco triste”. Sin embargo aquella experiencia “le sirvió de mucho aprendizaje” y se tomó revancha siete meses después en San Juan. “Fue mejor preparado y le fue genial. Fuimos con las familias y los nadadores, una hermosa experiencia no solo para ellos, sino para nosotros. Poder acompañarlo y ver su avance nos llena de emoción”, expresó su mamá.

Nahum, quien practica natación junto a su hermano menor, Miqueas (8), sueña con participar del certamen del otro lado de la Cordillera de los Andes. Sin embargo, necesitan una suma importante de dinero: “La participación del torneo en Chile tiene un costo de 1450 dólares. Nosotros el día 26 de marzo tenemos que confirmar su participación y el 31 hacer entrega de 800 dólares y el resto del dinero (650 dólares) hasta el 5 de mayo”.





Desde la familia de Nahum, ya iniciaron la campaña para poder cumplir su sueño y dieron a conocer un alias para quienes quieran dar una mano. “Aquellos que quieran colaborar lo pueden hacer al alias: nahum.natacion. Titular: Noelia Susana Reichel. También pueden colaborar compartiendo en sus estados y redes sociales la participación de Nahum. Cualquier ayuda por más pequeña que sea nos acerca más a la meta”.

Por último, Noelia contó que ya tienen una parte del dinero para cubrir los costos pero no con la totalidad del dinero para asegurar la participación del niño. “Nosotros contamos con parte del costo del torneo, pero no tenemos la totalidad al momento. Así que a todos los que se sumen les estaremos muy agradecidos. Sobre todo Nahum, que tiene ilusiones de poder viajar y competir representando a la Argentina. También pueden seguirnos en nuestro Instagram donde la idea es compartir sobre esta disciplina que es tan linda e ir mostrando las distintas competencias que se presenten”, completó.