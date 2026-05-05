Voraz incendio destruyó dos camiones y dañó un tercero en ruta 42

Un voraz incendio destruyó dos camiones con acoplados y provocó daños parciales en un tercero en un siniestro registrado sobre la ruta 42, en la zona de El Remanso, en Concepción del Uruguay.

El hecho fue reportado a las 22.19 del lunes, momento en que se alertó a Bomberos Voluntarios, que despacharon de inmediato el móvil 28, de primera intervención, y el móvil 22, de abastecimiento.

Al arribar al lugar, la primera dotación constató que el fuego afectaba a dos camiones con acoplados y que además se estaba propagando hacia un tercer vehículo.

Según se informó, el personal trabajó rápidamente con devanadera y una línea de 38 milímetros para contener el avance de las llamas.

Con la llegada del segundo móvil, se reforzó el operativo mediante tareas de abastecimiento a la unidad que estaba combatiendo el foco ígneo.

Luego de controlar el incendio, los bomberos continuaron con las tareas de extinción total y enfriamiento.

Como saldo, dos camiones resultaron completamente afectados, mientras que un tercero sufrió daños parciales.

En el lugar también se hicieron presentes móviles policiales.