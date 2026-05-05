Policiales

Voraz incendio destruyó dos camiones y dañó un tercero en ruta 42

05 de Mayo de 2026 - 08:39

Un voraz incendio destruyó dos camiones con acoplados y provocó daños parciales en un tercero en un siniestro registrado sobre la ruta 42, en la zona de El Remanso, en Concepción del Uruguay.

El hecho fue reportado a las 22.19 del lunes, momento en que se alertó a Bomberos Voluntarios, que despacharon de inmediato el móvil 28, de primera intervención, y el móvil 22, de abastecimiento.

Al arribar al lugar, la primera dotación constató que el fuego afectaba a dos camiones con acoplados y que además se estaba propagando hacia un tercer vehículo.

Según se informó, el personal trabajó rápidamente con devanadera y una línea de 38 milímetros para contener el avance de las llamas.

Con la llegada del segundo móvil, se reforzó el operativo mediante tareas de abastecimiento a la unidad que estaba combatiendo el foco ígneo.

Luego de controlar el incendio, los bomberos continuaron con las tareas de extinción total y enfriamiento.

Como saldo, dos camiones resultaron completamente afectados, mientras que un tercero sufrió daños parciales.

En el lugar también se hicieron presentes móviles policiales.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos