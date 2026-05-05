Periodistas y una ex secretaria de Néstor Kirchner declaran en la Causa Cuadernos

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 comienza este martes a escuchar las declaraciones de 43 testigos citados en la denominada Causa Cuadernos, que tiene como principal imputada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los testigos fueron citados en ocho audiencias y este martes declararán los periodistas del diario La Nación Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, que integraron el equipo que recibió los cuadernos originales y publicaron la investigación.

El 7 de mayo será el turno del periodista Héctor María Guyot, del expolicía Jorge Bacigalupo -a quien Centeno entregó los cuadernos-, de Hilda María Horovitz (exmujer de Centeno) y de Elizabeth Miriam Quiroga, exsecretaria del fallecido presidente Néstor Kirchner.

Hilda Horovitz mantuvo una relación con Centeno entre 2006 y 2015. Vivieron juntos en Olivos y, según su declaración inicial del 1° de noviembre de 2017 en una causa paralela, la de gas licuado, Centeno transportaba “bolsos con dinero” en viajes vinculados a funcionarios del Ministerio de Planificación.

La mujer relató que parte de esos fondos se usaron para comprar propiedades y que Centeno anotaba todo en cuadernos con fechas, direcciones y detalles de las entregas. En mensajes enviados en 2016 a Roberto Baratta, Horovitz advirtió que Centeno “anotaba todo” y mencionó específicamente los cuadernos.

Su testimonio surgió en medio de una fuerte disputa patrimonial con Centeno, que incluyó denuncias cruzadas por extorsión. Tras la difusión de esos chats, Horovitz recibió amenazas y la Justicia le otorgó medidas de protección.

Por su parte, Miriam Quiroga se desempeñó como secretaria de Ceremonial durante la presidencia de Néstor Kirchner. En 2013, incluso antes de que estallara el escándalo de los cuadernos, ya había denunciado públicamente maniobras de traslado de dinero en el Gobierno. En su libro “Mis años con Néstor y todo lo que vi” y en declaraciones ante el fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, Quiroga contó que transportó bolsos con efectivo en viajes a la Patagonia.

La mujer recordó un episodio en el que Daniel Muñoz, exsecretario privado de Kirchner, le entregó un maletín marrón que contenía “muchos verdes” y le dijo: “hay muchos verdes, están bien contados”. También mencionó que el fallecido expresidente tenía “cuadernos espirales comunes” donde anotaba deudas, según le había referido Muñoz. “Nunca tuve acceso a ellos pero los vi. Un día los quise ver, pero no me lo permitió”, declaró.

Cómo siguen las audiencias

El 12 de mayo está prevista la declaración del exministro de Economía Roberto Lavagna, de la diputada nacional Mariana Zuvic y de otros tres testigos. El resto de las audiencias se distribuirán entre el 14, 19, 21, 26 y 28 de mayo, con una nómina que incluye a numerosos empresarios, exfuncionarios y personas vinculadas al caso.

El 21 será el turno de Walter Humberto Brun, Gustavo Javier Valverde, Hugo Marcelo Fiocca, Claudio Humberto Trerotola, Jorge Alberto Luna y Claudio Ramó Micollucci.

Mientras que Gabriel Omar Falaschi, Carlos Martín González, Ángel Alejandro Heit, Roberto Enrique Antonio Muller, Ángel Rojo y Mariano Germán Gyenge deberán presentarse ante la Justicia el 26.

Finalmente, el 28 de mayo, será el turno de Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall, Gonzalo Javier Toloza, Jorge Gerardo Molina, Héctor Ignacio Molina y Ernesto Víctor Pellizzaro.

Con la llegada de las testimoniales, el proceso entra en una etapa de producción de prueba que permitirá a las partes confrontar los elementos reunidos durante la investigación.

Fuente: TN.Com