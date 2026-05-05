Se realizará una nueva charla del ciclo El Archivo nos cuenta: memoria entrerriana

La disertacón se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo a las 18 en el Archivo General de Entre Ríos, ubicado en Alameda de la Federación 222 de Paraná. Bajo el título Una municipalidad para la capital de la Confederación Argentina (Paraná, 1860-1862), la charla estará a cargo de Pedro Kozul.

En este encuentro se profundizará sobre el proceso de organización del Estado nacional a partir de un caso clave: la municipalidad de Paraná en tiempos en que fue capital de la Confederación Argentina.

Se abordarán las relaciones entre la municipalidad y otras autoridades locales y provinciales; sus ingresos, servicios y funciones; los desafíos que enfrentó en un contexto de transformación política; los perfiles de quienes la integraron y las modificaciones territoriales tras la federalización de la ciudad.

Sobre el disertante

Pedro Kozul es profesor y licenciado en Historia egresado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Su trabajo se centra en los procesos de organización estatal y las dinámicas políticas del siglo XIX en el espacio rioplatense.

La actividad es con acceso libre y gratuito.