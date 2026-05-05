Patricia Servat presenta su libro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La escritora entrerriana Patricia Servat llevará a cabo la presentación de su obra literaria titulada Misión Amor este jueves 7 de mayo a las 14. El encuentro tendrá lugar en la sede de la Casa de Entre Ríos, ubicada en calle Suipacha 844 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Ciclo Cultural que desarrolla dicha institución.

La autora es oriunda de la ciudad de Concordia y posee una sólida formación profesional como Neurocoach y Neuromentora del Instituto de Neurociencias y Coaching, herramientas que integró a su narrativa para abordar los complejos procesos emocionales que conlleva la maternidad por adopción.

En su libro, Servat detalla de manera cronológica y reflexiva las distintas etapas que atravesó desde el momento inicial en que tomó la decisión de convertirse en madre del corazón, las vivencias ocurridas durante la crianza y el desarrollo de su hijo. La obra es un recurso testimonial de valor para quienes se encuentran transitando caminos similares o para aquellos profesionales interesados en la temática de los vínculos familiares desde una perspectiva humanizada y resiliente.

A lo largo de las páginas de Misión Amor, se propone un enfoque que pone el foco en los desafíos cotidianos y los aprendizajes que surgen al integrar a un nuevo miembro a la estructura familiar mediante el marco legal de la adopción. Servat busca desmitificar ciertos prejuicios y poner en palabras las transformaciones internas que experimentan tanto los adultos como los niños y adolescentes en este trayecto.

Esta actividad se inscribe dentro de la agenda cultural que promueve la representación provincial en la capital del país y que dar visibilidad a las producciones de autores entrerrianos.

La entrada será libre y gratuita.