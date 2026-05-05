El municipio de Colón refuerza los controles vehiculares de prevención

En lo que va de 2026 ya se registraron 315 retenciones vehiculares y 1.377 infracciones.

La Municipalidad de Colón continúa fortaleciendo los controles vehiculares y las acciones preventivas en la vía pública, a través del área de Inspección Municipal y en articulación tanto con la Jefatura Departamental de Policía como con la Brigada de Abigeato. Los operativos se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, con presencia reforzada en los accesos durante los fines de semana.

Estas intervenciones tienen como objetivo ordenar la circulación, prevenir situaciones de riesgo, controlar el cumplimiento de la normativa vigente y responder a denuncias o requerimientos vinculados al tránsito, ruidos molestos, alcoholemia, documentación obligatoria y presencia de animales sueltos en la vía pública.

Hasta el 30 de abril de 2026, el municipio registró un total de 315 retenciones vehiculares, de las cuales 81 corresponden a autos y 234 a motos. Entre los principales motivos se encuentran alcoholemia positiva, ruidos molestos, falta de documentación y vehículos no aptos para circular.

Documentación obligatoria para circular

La Municipalidad recuerda que para circular es obligatorio contar con licencia de conducir, cédula de identificación del vehículo y póliza de seguro vigente.

En el caso de la cédula del vehículo, se aclara que alcanza con portar la cédula física y no es necesario que circule el titular del rodado. Esta documentación debe presentarse en formato físico, ya que no se acepta únicamente la versión digital. En cambio, la licencia de conducir y la póliza de seguro pueden exhibirse tanto en formato físico como digital, mediante la aplicación Mi Argentina.

Retenciones, infracciones y actuaciones

Según el relevamiento municipal al 30 de abril, se registraron 315 retenciones en total. De ese número, 81 corresponden a autos, con 11 unidades en espera de retiro por problemas de documentación; y 234 a motos, de las cuales 80 permanecen en espera de retiro por falta de documentación o por no encontrarse aptas para circular en la vía pública.

Además, se labraron 1.377 infracciones, con un promedio de 11 actas por día.

Prevención, denuncias y asistencia en siniestros

El área de Inspección también interviene ante denuncias recibidas al número 3447 423560, realiza procedimientos por equinos sueltos en la vía pública y asiste en siniestros viales. En casos sin lesionados, actúa el personal municipal; mientras que en hechos de mayor gravedad o fatalidad se trabaja junto a la Policía.

Durante el mismo período, se registraron 96 actuaciones en siniestros viales sin lesionados, reforzando el rol preventivo y operativo del municipio en materia de seguridad vial.