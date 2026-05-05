Con 22 años de trayectoria, el coro Gloriana trae su innovador show Piano Sessions a la capital entrerriana

La agrupación Gloriana, reconocida como el primer coro especializado en los géneros rock y pop de la Argentina, se presentará este viernes 8 de mayo a las 21 en el Auditorio Profesor Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, ubicada en calle Italia 61 de Paraná. Esta función se desarrolla en el marco del Ciclo Puentes, una iniciativa que busca generar espacios de intercambio artístico y ofrecer propuestas disruptivas para el público local.

Este concierto, titulado Piano Sessions, propone un recorrido musical centrado en el diálogo entre las voces corales y el piano, a través de canciones clásicas y contemporáneas del repertorio universal.

Con una trayectoria de veintidós años en la escena musical, Gloriana se convirtió en un proyecto que desafía las estructuras académicas del canto colectivo, integrando arreglos originales compuestos exclusivamente por su director, Rodrigo Asselborn. La propuesta actual cuenta con la producción de Nicolás Salomón y Yanina Rossi.

En esta oportunidad, el espectáculo contará con la participación del pianista Mario Spinosi, cuyo virtuosismo será la base sobre la cual se desplegarán las armonías del grupo. Además, la instrumentación se completará con la presencia de los músicos Lautaro Daneri en guitarra y Eric Daneri en batería y percusión, que acompañarán al dispositivo coral durante toda la extensión del recorrido musical.

La relevancia de esta agrupación se vio acrecentada en los últimos años debido a su participación en eventos de gran alcance masivo. En el año 2023, el coro obtuvo una visibilidad notable al resultar semifinalista en el certamen televisivo Got Talent Argentina, emitido por la señal Telefe. Durante 2024, Gloriana fue seleccionada para interpretar el Himno Nacional Argentino en la apertura del encuentro internacional de rugby disputado en la ciudad de Santa Fe en el marco del Mundial de la especialidad.

El valor de las entradas anticipadas es de $8.000 y pueden solicitarse a través del número telefónico 3424 731334. Por otro lado, quienes decidan adquirir sus pases directamente en la puerta del auditorio el día del evento deberán abonar $10.000.