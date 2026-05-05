Otorgan domiciliaria a una mujer paraguaya detenida cuando intentaba ingresar 3 kilos de cocaína a Concordia

La justicia federal dictó una medida que modifica la situación de detención de Luz Romina Arzamendia Téllez, la ciudadana de nacionalidad paraguaya que fuera arrestada a fines de marzo durante un operativo antinarcóticos en el acceso sur de Concordia.

Según la información dada a conocer por el sitio Concordia Policiales, la imputada abandonó la Unidad Penal N° 6 de Paraná para continuar el proceso bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La morigeración de la prisión preventiva fue impulsada por el equipo de abogados del estudio jurídico MBG & Asociados, liderado por los doctores Martín Lombardo y Pablo Palacio. A pesar de que la causa continúa en trámite y la acusada permanece procesada, la defensa logró que se le concediera este beneficio mientras se aguarda el avance de la investigación.

Actualmente, la causa se encuentra en etapa de procesamiento, una instancia que ya ha sido apelada por los defensores. En este contexto, se confirmó que la audiencia clave para tratar dicho recurso se llevará a cabo el próximo 13 de mayo ante la Cámara Federal de Paraná.

El hecho que originó la causa ocurrió el pasado 27 de marzo. En aquella oportunidad, personal de la División Drogas Peligrosas interceptó un vehículo Volkswagen CrossFox en la intersección de la avenida Presidente Juan Domingo Perón y la Ruta 22.

En el rodado se trasladaban Arzamendia Téllez y un hombre identificado como Julio César Herrera. Con el auxilio de un can detector de estupefacientes, las fuerzas de seguridad hallaron un importante cargamento oculto:

• 2,9 kilogramos de cocaína (distribuidos en cuatro paquetes).

• 4,7 kilogramos de marihuana (fraccionados en seis envoltorios).

Un detalle que resultó fundamental para los investigadores fue el etiquetado de la sustancia. Los "ladrillos" de cocaína secuestrados contaban con una inscripción particular: “Rey del Sur”, acompañada por la ilustración de un león coronado.

Este tipo de marcas son habituales en el submundo del narcotráfico para identificar la procedencia de la mercadería, la pureza de la misma o la organización responsable de su distribución. A partir de este hallazgo, la Dra. Analía Ramponi, titular del Juzgado Federal de Concordia, busca desentramar la cadena de suministros que pretendía ingresar la droga a la ciudad.