Ricardo García informó que "OSER redujo el déficit un 50%"

El vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, resaltó el proceso de digitalización en los procesos y dijo que la obra social redujo el déficit en un 50%.

“Nosotros estamos en un proceso de digitalización permanente de la obra social que se ha ido llevando a cabo en diferentes etapas. Hoy estamos prácticamente en la última etapa. Ese proceso implica que hoy por hoy el afiliado puede iniciar la enorme mayoría de los trámites a través de la plataforma MiOSER. No es una aplicación que se descarga”, señaló.

El hecho de que sea una plataforma, añadió, “posibilita que desde cualquier dispositivo móvil, un celular, una tablet, una notebook o una computadora de escritorio, desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet el afiliado se puede conectar con MiOSER y hacer desde ahí prácticamente hoy el 90% de los trámites. Hace muy poquitos días se hizo todo un rediseño de la plataforma para hacerla cada vez más amigable”.

Agregó: “Al afiliado le va a llegar prácticamente de manera inmediata una notificación a su correo electrónico de que el trámite está iniciado. Eso le da la seguridad y la tranquilidad al afiliado de que cargó bien los datos, de que el trámite tiene un número, que se le puede hacer un seguimiento y que está iniciado. Y después depende si la práctica requiere o no requiere auditoría y autorización en 48 o 72 horas. Y acá viene la segunda noticia, el segundo cambio que se ha producido en estos días. En vez de llegarle a usted una notificación de que su trámite está autorizado como ocurría hace unas semanas atrás, ahora directamente le llega la orden para que usted ya pueda concurrir al médico prestador”.

El vicepresidente de OSER sostuvo: “Nosotros estamos trabajando muy fuerte -no es tan fácil- y estamos muy cerca de conseguirlo, que en vez de llegar a través del correo electrónico pueda llegar a través del WhatsApp que informó el afiliado para que sea mucho más amigable todavía. Esto tiene algunas connotaciones legales que estamos tratando de solucionar y en breve, una vez que estén solucionadas estas cuestiones, le va a llegar la orden para imprimir o el QR para ser escaneado directamente por el WhatsApp”.

Para los afiliados jubilados, en tanto, que no están tan amigados con las tecnologías, “van a continuar abiertas las sedes de OSER. Estamos aumentando la cantidad de sedes y de oficinas de atención. Por ejemplo, tenemos iniciado un trámite muy avanzado para poner una oficina de atención en el Hospital Materno-Infantil San Roque. También en el hospital de Villa Paranacito”.

Anunció que “lo ambulatorio y administrativo va a terminar en 100% digital”. Y detalló: “Los números de la obra social están muy bien. Nosotros presentamos el resultado económico 2025 en el Tribunal de Cuentas. En un contexto de un 30% de inflación anual en 2025, hay algunos números que realmente demuestran el punto de infección que significó la valiente decisión que tomó el gobernador Frigerio de intervenir el Iosper en su momento, y y lo que ha sido la gestión de OSER. Tuvimos una reducción del déficit respecto del 2024 cercano al 50%. Nosotros tuvimos un aumento de los ingresos y una disminución de los egresos durante el 2025”.

El informe que dio a conocer Entre Ríos Ahora señala que OSER cerró el ejercicio 2025 con una reducción del 50% del déficit respecto al ejercicio anterior en términos reales.

Allí, se destacan cinco factores como “decisivos” en el resultado:

“Las 1.100 operaciones quirúrgicas con mora: $11.000 millones

En primer lugar, la gestión absorbió el impacto de 1.100 operaciones que se encontraban en mora y las realizó de forma inmediata, que representaron una erogación aproximada de $11.000 millones. Estas operaciones fueron uno de los principales antecedentes que motivaron la intervención, y su regularización constituye hoy un avance concreto en la normalización institucional.

Aumento de prestaciones: 300.000 prestaciones más en 2025

Este ejercicio incorporó 300.000 prestaciones más respecto al año anterior. Esto refleja el crecimiento de la demanda y el compromiso institucional de no postergar el acceso a la salud de nuestros afiliados, aun en un contexto de restricción financiera.

Renegociación de deuda: $4.500 millones menos.

Uno de los logros más relevantes de la gestión fue la renegociación de pasivos por un total de $4.500 millones. Sin esta acción, el déficit del ejercicio hubiera sido significativamente mayor, poniendo en riesgo la continuidad operativa de la institución.

Inflación del 31,5%

Durante el ejercicio, la inflación acumulada alcanzó el 31%, impactando de lleno en los costos operativos, los insumos y los servicios contratados. Sostener la calidad prestacional en ese escenario implicó un esfuerzo financiero extraordinario.

Actualización de convenios

Crecieron las prestaciones y prácticas médicas. Además, pagamos mejor las mismas, dado que en términos reales crecieron 26,7% y en sanatorios 31,9%”.