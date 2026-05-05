Anuncian tiempo inestable en Entre Ríos hasta el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que habrá tres días inestables en Entre Ríos, de los cuales rigen dos alertas: para este martes y para el jueves. Habrá lluvias y tormentas intermitentes, con alerta en distintos horarios.

El sistema frontal provocará precipitaciones, fundamentalmente el jueves. Se indican también vientos que rotarán al sector sur, situación que provocará un descenso de temperaturas para el viernes y el fin de semana.

Alerta amarillo por tormentas para este martes y el jueves

Para este martes, el alerta es para la noche. Están incluidos todos los departamentos, excepto Gualeguay y Victoria. En tanto, para el jueves el alerta es para el horario de mañana en todo Entre Ríos.

“El área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h“, publicó el Servicio Meteorológico Nacional.