AMET vota autoridades en Entre Ríos en medio de reclamos por financiamiento, salarios y reforma previsional

En un escenario atravesado por la discusión sobre el financiamiento educativo, la recomposición salarial y el futuro del sistema previsional, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) lleva adelante este martes sus elecciones internas en Entre Ríos. En paralelo, el gremio impulsa acciones para frenar recortes nacionales y mantiene una postura crítica frente a la falta de precisiones en torno a la reforma jubilatoria.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma de Radio Plaza, el secretario general de AMET, Andrés Besel, abordó los principales ejes que atraviesan la agenda del sector.

Elecciones en AMET

Este martes se desarrollan las elecciones provinciales y nacionales del sindicato, en las que se definirán las autoridades para los próximos cuatro años. Según explicó Besel, las mesas de votación estarán habilitadas de 9 a 20 en distintas escuelas de la provincia.

El dirigente encabeza una lista de unidad: “Tenemos representación en la comisión directiva de todos los sectores y localidades de la provincia. Se ha trabajado durante un año para lograr este acuerdo”, señaló. Además, indicó que los afiliados pueden consultar el lugar de votación a través de la página del gremio o mediante sus delegados.

Reclamo por fondos para la educación técnica

Uno de los principales focos de conflicto es el intento de eliminar el financiamiento específico para las escuelas técnicas contemplado en el Presupuesto nacional 2026.

“El artículo 30 del presupuesto deroga el artículo 52 de la ley 26.058, que establece una inversión del 0,2% del presupuesto en educación técnica”, explicó Besel. Frente a esta situación, el gremio impulsó una demanda judicial colectiva y una campaña de recolección de firmas.

“Los fondos son para los alumnos y las alumnas. No es un reclamo gremial, es una defensa del derecho y la equidad en la educación”, remarcó.

En esa línea, advirtió que ya comienzan a verse consecuencias concretas: “Hace 10 días llegó a las escuelas que no se paga más conectividad. Las instituciones van a tener que sostener internet con recursos propios, de docentes o cooperadoras”.

También señaló que se incrementa la exigencia hacia las familias: “Están apareciendo listados donde se pide a los padres que compren materiales como cables o madera. Esto genera desigualdad porque no todas las familias pueden afrontarlo”.

Impacto en escuelas técnicas y agrotécnicas

Besel detalló que el eventual desfinanciamiento afecta directamente el funcionamiento de talleres, laboratorios y espacios productivos, pilares de la educación técnica.

“Vamos a volver a una situación donde algunos estudiantes puedan sostener los costos y otros no, lo que condiciona el acceso a la formación”, advirtió.

Además, mencionó problemáticas específicas en escuelas agrotécnicas, como la falta de reemplazo de personal: “Es muy grave porque hay actividades productivas y animales que requieren cuidados permanentes, incluso los fines de semana”.

Paritarias: expectativa por una recomposición “significativa”

En materia salarial, AMET participará este jueves de una nueva reunión paritaria con el gobierno provincial. El gremio anticipa que llegará con un análisis propio de la evolución de precios.

“Estamos esperando una propuesta de recomposición significativa. A marzo estábamos un 5,6% abajo respecto de diciembre, enero y febrero”, indicó Besel.

El dirigente cuestionó la utilización de indicadores oficiales: “El índice del INDEC toma parámetros que no reflejan el consumo real de los docentes. Nosotros analizamos alimentos, servicios, transporte, que son los gastos cotidianos”.

Asimismo, adelantó que la eventual propuesta será evaluada por los órganos internos del sindicato: “Si es significativa, irá a un congreso de delegados donde se definirá si se acepta o se rechaza”.

Reforma previsional: rechazo sin información concreta

Otro de los ejes centrales es la discusión por una posible reforma del sistema previsional entrerriano. Desde AMET manifestaron su rechazo a avanzar sin un proyecto claro.

“Rechazamos la modificación de la ley 8.732 porque no hay un anteproyecto que permita analizar el impacto real”, sostuvo Besel.

El dirigente explicó que los denominados “vectores” presentados por el gobierno no brindan precisiones suficientes: “No sabemos cómo afectarían los cambios a los jubilados ni a quienes están próximos a jubilarse”.

Además, advirtió sobre antecedentes en otras provincias: “Hemos consultado experiencias como Córdoba y Santa Fe, donde las reformas no fueron en beneficio de los trabajadores”.

En ese contexto, AMET participa de una articulación con otros gremios para impulsar alternativas, como la creación de un fondo fiduciario que permita sostener el sistema sin afectar los haberes.

Mientras define su conducción interna, el gremio docente técnico combina el proceso electoral con una agenda de reclamos que reflejan tensiones estructurales del sistema educativo y previsional, en un escenario económico que, advierten, sigue condicionando tanto el presente como el futuro del sector.