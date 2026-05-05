Un cazador de Santa Elena murió por un disparo en la cabeza en islas santafesinas

Un aparente accidente fatal ocurrió la noche de este lunes en zona de islas santafesinas, donde se encontraba un grupo de cinco cazadores de Santa Elena cuando uno de ellos recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto.

Los cuatro amigos trasladaron el cuerpo de la víctima durante horas, primero a pie y luego en una canoa hasta la costa de Santa Elena, donde tomaron intervención efectivos de la Prefectura en esa ciudad.

Al parecer, un disparo accidental durante la caza de un jabalí impactó en la cabeza de la víctima, quien se encontraba agachado a la altura del animal. El joven fue identificado como Leandro Alegre, de 27 años, oriundo del barrio Fátima de Santa Elena, informó La Sexta.

Al tomar contacto con el caso, Prefectura quedó a resguardo de la canoa con el cuerpo del joven fallecido, mientras que los cuatro cazadores que lo trasladaron hasta la costa quedaron retenidos en el lugar, a la espera de las directivas de la Justicia de Santa Fe, dado que el hecho ocurrió en jurisdicción de Helvecia, departamento de Garay.