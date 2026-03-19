Copa Libertadores: Boca y Estudiantes, con rivales exigentes para la fase de grupos

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, durante los sorteos en Luque. (Foto: EFE)

Con la presencia de dirigentes, entrenadores, jugadores y glorias del fútbol sudamericano, se realizó este jueves el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, que contará con la participación de seis equipos: Boca, Estudiantes (La Plata), Independiente Rivadavia (Mendoza), Platense, Lanús y Rosario Central.

El equipo Xeneize integrará el D, que algunos indican como “el grupo de la muerte” ya que también lo integrarán Cruzeiro de Brasil, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica de Chile.

Por su parte, el Pincha tampoco la tendrá tan fácil porque no solo que coincidirá con Flamengo de Brasil, último campeón y que viene de eliminarlo en la última edición, sino que también irá a la altura de Cusco y se medirá frente a Independiente Medellín.

En el C debutará Independiente Rivadavia, que se enfrentará con Fluminense, mientras que también deberá viajar a La Paz de Bolivia para enfrentar al Bolívar y a Deportivo La Guaira de Venezuela. En tanto, a Platense le tocó el E en su primer certamen internacional, que será una medida importante porque Peñarol, Corinthians y Santa Fe parecen rivales duros.

Lanús, reciente ganador de la Recopa Sudamericana, compartirá con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol, el elenco brasileño debutante. Por último, Rosario Central está en el H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela.

Todos los grupos de la Copa Libertadores: