La Asociación Departamental Colonense de Básquet tiene nuevas autoridades

La Asociación Departamental Colonense de Básquet llevó adelante este martes 5 de mayo de 2026 la Asamblea General Ordinaria en la ciudad de Colón, donde quedaron definidos los cargos de la nueva Comisión Directiva que encabezará la institución.

Durante la reunión se trataron distintos puntos del orden del día, entre ellos la lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, la presentación de la Memoria y Balance del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, la renovación parcial de autoridades y el tratamiento de planteos realizados por los clubes afiliados.

Tras la realización de la Asamblea, la Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: Gustavo Ortiz (Presidente), Carlos Laurido (Vicepresidente), Ariel Gianni (Tesorero) y Silvina Apecetche (Secretaría).

Además, los cargos de vocales titulares serán ocupados por Sebastián Favre, Jorge Balori, Pablo Guy y Mauro Michelet. En tanto, Mariano Marso, Cristian Martin, Mariángeles Polonsky y Edgardo Droz integrarán el grupo de vocales suplentes.

Por su parte, Guillermo Bonnin fue designado como revisor de cuentas titular, mientras que Mara Rougier ocupará el cargo de suplente. En el área de redes sociales continuará trabajando Mariel Fister.

La Asamblea contó con la participación de representantes de los clubes afiliados que integran la Asociación: Club La Unión, Club Social y Deportivo La Armonía, Club Social y Deportivo San José y Club Atlético Villa Elisa.

Fuente: FBER.