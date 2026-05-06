Ricardo Montaner ya posicionó en los primeros puestos su nueva canción “Para que seas feliz”

El renombrado cantautor Ricardo Montaner posicionó su nueva canción “Para que seas feliz” en el puesto N°1 de las listas de éxitos en Argentina, de forma simultánea en el área general, en el apartado “Pop Argentino” y en la categoría “Monitor latino”.

El triple logro también lo ubicó en la cima de “Hot Song Argentina”; sin embargo, este hito va más allá de los rankings y se convierte en un fenómeno real, tangible y masivo.

Con producción de Fénix Entertainment, “El Último Regreso Tour” marcó historia en Argentina y Chile a través de sold outs contundentes que reafirman que no se trata de nostalgia, sino de vigencia absoluta.

El mismo espectáculo se presentó en México donde no sólo fue un éxito, sino una declaración de poder en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con entradas completamente agotadas y donde el público respondió con gran fidelidad.

Montaner no “mantiene vigencia”, sino que es parte de la cima con trayectoria internacional y escala nuevamente en las plataformas digitales.

Fuente: Noticias Argentinas.